Sony ra mắt smartphone cao cấp mới Xperia 1 VII tại Việt Nam

Đặc biệt, Xperia 1 VII mang lại trải nghiệm quay chụp hoàn toàn mới trên điện thoại thông minh, với các tính năng đột phá AI Camerawork và Auto Framing, cho phép ghi lại những đoạn video ổn định, khung hình chuẩn ngay cả khi người dùng rời mắt khỏi màn hình.

Tính năng mới: AI Camerawork và Auto Framing

Tính năng AI Camerawork hỗ trợ tạo video chuyên nghiệp với khung hình ổn định, giữ chủ thể luôn ở trung tâm ngay cả khi bạn di chuyển quanh và ghi hình đối tượng đang chuyển động. Công nghệ này kết hợp chống rung mạnh mẽ cùng phân tích tư thế, đảm bảo vị trí tương đối của chủ thể luôn ổn định, giúp bất kỳ ai cũng có thể quay được video sắc nét, chuyên nghiệp.

Thiết kế cụm camera sau của Xperia 1 VII Ảnh: T.L



Bên cạnh đó, Auto Framing sử dụng AI để nhận diện và tự động căn chỉnh khung hình, đưa chủ thể vào trung tâm. Khi quay một đối tượng đang di chuyển, người dùng chỉ cần hướng máy ảnh về phía khu vực có chủ thể, hệ thống sẽ tự động theo dõi và ghi hình mà không cần phải tự mình đuổi theo. Auto Framing cũng cho phép ghi đồng thời hai video: một toàn cảnh và một video cận cảnh tập trung vào chủ thể.

Xperia 1 VII được trang bị ba camera sau, bao gồm ống kính góc siêu rộng 16 mm mới với cảm biến 48 MP kích thước 1/1,56 inch - lớn hơn khoảng 2,1 lần so với thế hệ trước. Nhờ đó, máy có thể chụp ảnh đêm rõ nét tương đương máy ảnh full-frame, với độ nhiễu thấp và dải tương phản động rộng. Máy có độ méo hình tối thiểu và có thể chụp cận cảnh ở khoảng cách chỉ 5 cm, mang lại khả năng chụp ảnh macro ấn tượng.



Bên cạnh thiết kế mạch tập trung vào chất lượng âm thanh, Xperia còn tích hợp các linh kiện mới đã được chứng minh hiệu quả trên các thiết bị Walkman, giúp cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh khi sử dụng tai nghe có dây, mang lại độ rõ nét như đang nghe trên máy nghe nhạc chuyên dụng.



Xperia 1 VII tích hợp các tính năng hỗ trợ tiếp cận khi sử dụng camera, như chức năng cung cấp thông tin đo lường theo chiều ngang trên màn hình chụp thông qua âm thanh và rung. Tính năng 'TalkBack' của Android cũng được Sony cải tiến riêng, cho phép đọc menu theo thứ tự tần suất sử dụng, giúp người dùng nhanh chóng truy cập các chức năng thường dùng.

Để nâng cao trải nghiệm hiển thị trong điều kiện ánh sáng mạnh, một cảm biến ánh sáng bổ sung đã được tích hợp ở mặt sau của Xperia 1 VII Ảnh: T.L



Về cấu hình, sản phẩm được trang bị chip Snapdragon 8 Elite mới nhất của Qualcomm, với NPU, CPU và GPU cải thiện hơn 40%, hỗ trợ xử lý AI nhanh chóng khi quay chụp và chơi game, đồng thời giảm tiêu thụ pin.



Tại thị trường Việt Nam, Xperia 1 VII sẽ được bán ra với ba màu: Xanh Rêu Khói, Tím Ngọc Lan và Đen Thạch Anh với giá niêm yết 34,99 triệu đồng.

