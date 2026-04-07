5 điện thoại Android chơi game mượt hơn cả Nintendo Switch

Dù vẫn đang làm mưa làm gió trên thị trường máy chơi game cầm tay, nhưng sự thật là phần cứng của Nintendo Switch đã lỗi thời ngay từ khi ra mắt vào năm 2017. Với con chip Nvidia Tegra X1 từ năm 2015, Switch giờ đây đang bị các flagship Android bỏ xa về cả hiệu năng lẫn độ phân giải. Nhờ sự trưởng thành của các trình giả lập, việc trải nghiệm các siêu phẩm Metroid Prime 4 hay Mario Kart 8 Deluxe ở tốc độ khung hình 60 FPS mượt mà trên điện thoại đã trở nên bình thường.

Điện thoại Android khiến máy chơi game Switch trở thành đồ cổ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

Để 'cân' được các tựa game console phức tạp, một chiếc smartphone hiện nay cần trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3 hoặc Snapdragon 8 Elite cùng RAM tối thiểu 12 GB. Dưới đây là 5 đại diện xuất sắc nhất có thể biến chiếc Nintendo Switch thành quá khứ.

RedMagic 11 Pro Plus

RedMagic 11 Pro Plus không khác gì một cỗ máy chơi game chuyên dụng được gắn thêm tính năng nghe gọi. Sở hữu chip Snapdragon 8 Elite và lượng RAM lên đến 24 GB, máy dễ dàng phá vỡ giới hạn 30 FPS của Switch để đạt mức 60 FPS ổn định. Hệ thống làm mát AquaCore với quạt tăng áp vật lý và kim loại lỏng, giúp máy duy trì phong độ đỉnh cao mà không bị nóng máy, đi kèm viên pin 7.500 mAh cho phép bạn chơi game thời gian dài.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Nếu muốn tìm một thiết bị vừa làm việc chuyên nghiệp, vừa chơi game đỉnh cao thì Galaxy S25 Ultra là lựa chọn số một. Với phiên bản chip Snapdragon 8 Elite được ép xung riêng và màn hình Dynamic AMOLED 2X độ phân giải cực đại 3.120 x 1.440, hình ảnh trong game sẽ sắc nét gấp nhiều lần so với màn hình 720p cũ kỹ của Switch. Dù không có quạt vật lý, nhưng buồng hơi tản nhiệt lớn cùng sự ổn định của One UI vẫn giúp máy vận hành trơn tru các trình giả lập nặng.

iQOO 13 5G

iQOO 13 5G là minh chứng cho việc không cần bỏ ra số tiền quá lớn vẫn có hiệu năng 'khủng'. Máy trang bị màn hình LTPO AMOLED với tần số quét lên tới 144 Hz, giúp các bản mod game 60 FPS trở nên mượt mà hơn bao giờ hết. Với hệ thống quản lý điện năng tốt và RAM tốc độ cao, iQOO 13 hạn chế tối đa tình trạng giật lag khi tải tài nguyên game nặng, mang lại trải nghiệm console thực thụ trong một thân máy Android gọn nhẹ.

OnePlus 13

OnePlus 13 không chỉ mạnh về hiệu năng với RAM 16 GB mà còn sở hữu màn hình 2K ProXDR đạt điểm A++ tuyệt đối. Với dung lượng RAM gấp 4 lần Nintendo Switch, trình giả lập Eden có thể lưu trữ dữ liệu hiệu quả hơn, giúp giảm thiểu tình trạng văng game đột ngột. Hệ thống làm mát Cryo-Velocity thế hệ 2 cùng công nghệ sạc nhanh 100W đảm bảo cuộc vui của game thủ không bị gián đoạn quá lâu.

Poco F7 Pro

Không cần chi nhiều, Poco F7 Pro vẫn mang đến sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Gen 3. Điểm nhấn của máy là thuật toán siêu phân giải, giúp nâng cấp hình ảnh của các tựa game Switch cũ trở nên sắc nét và rực rỡ hơn trên màn hình AMOLED 120 Hz. Đây là lựa chọn kinh tế nhất cho những ai ưu tiên trải nghiệm chơi game thuần túy mà không quá khắt khe về chất liệu vỏ nhựa hay ứng dụng rác trên hệ điều hành.