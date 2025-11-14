Valve vừa tạo ra 'chiếc Xbox' mà Microsoft hằng mơ ước

Theo The Verge, Valve vừa tung một đòn giáng mạnh vào Microsoft với việc ra mắt Steam Machine, công ty đứng sau nền tảng Steam đã tạo ra một máy chơi game dựa trên PC, đặt tham vọng thách thức trực tiếp sự thống trị của PlayStation và Xbox. Trớ trêu là cỗ máy này lại chính là hình ảnh thu nhỏ cho giấc mơ mà Microsoft đang theo đuổi: một thiết bị lai giữa PC và console.

Steam Machine: Chiến lược phòng thủ 10 năm của Valve

Steam Machine có thiết kế như một chiếc Xbox Series X bị 'cắt đôi', một khối lập phương 6 inch nhỏ gọn nhưng chứa đựng sức mạnh đáng nể từ hai con chip AMD, hứa hẹn hiệu suất gần bằng PS5 hoặc Xbox Series X. Nhưng 'vũ khí bí mật' không nằm ở phần cứng, mà nằm ở phần mềm.

Cỗ máy này chạy SteamOS (dựa trên Linux) của Valve và sử dụng lớp tương thích Proton. Đây chính là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Một thập kỷ trước, dự án Steam Machines đời đầu đã thất bại vì các nhà phát triển phải 'port' game sang Linux. Giờ đây, Proton cho phép hầu hết các game PC Windows chạy mượt mà, thậm chí còn tốt hơn cả các máy cầm tay chạy Windows tương đương.

Steam Machine của Valve ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH POLYGON

Trong khi đó, Microsoft đang vật lộn với chính tầm nhìn của mình. Các thiết bị như Xbox Ally của Asus, với Windows làm cốt lõi và giao diện Xbox phủ lên trên, được xem là cái nhìn sớm về hướng đi của Xbox thế hệ mới. Tuy nhiên, sự kết hợp này hiện tại cho cảm giác như một bản beta vụng về, cố gắng che giấu sự phức tạp của Windows và được bán với giá 1.000 USD.

Steam Machine của Valve giờ đây phơi bày sự thật đó và gây áp lực khủng khiếp, buộc Microsoft phải thực thi tầm nhìn của mình một cách hoàn hảo.

Cuộc chiến này nhắm đến một đối tượng chung là những game thủ muốn trải nghiệm game PC đơn giản như console, hoặc những người đã có sẵn thư viện Steam khổng lồ và muốn mang nó ra phòng khách. Valve đã có sẵn mọi thứ gồm một hệ điều hành thân thiện với tay cầm (SteamOS) và một cửa hàng (Steam) thống trị tuyệt đối.

Trong khi đó, Microsoft đang phải xây dựng Xbox thế hệ mới dựa trên Windows và phải đối mặt với rào cản khổng lồ là thuyết phục người dùng mua game trên cửa hàng của mình thay vì Steam.

Tất nhiên, Microsoft vẫn còn những 'con át chủ bài'. Dịch vụ PC Game Pass vẫn độc quyền trên Windows. Quan trọng hơn, các tựa game nhiều người chơi như Fortnite, Valorant hay Battlefield 6 không chạy được trên SteamOS do hệ thống chống gian lận (anti-cheat) phức tạp. Đây là lợi thế của Xbox.

Bên cạnh đó, giá cả cũng sẽ là yếu tố quyết định. Valve gợi ý Steam Machine sẽ có giá "tương đương một PC cùng cấu hình", trong khi Microsoft cũng ám chỉ Xbox thế hệ mới sẽ là "trải nghiệm cao cấp", tức cả hai đều sẽ có mức giá giống PC hơn là console.

Đáng chú ý, động thái này của Valve là kết quả của một chiến lược phòng ngừa rủi ro kéo dài cả thập kỷ, bắt đầu từ khi CEO Gabe Newell gọi Windows 8 là một "nỗi buồn khổng lồ". Giờ đây, chiến lược phòng ngừa đó dường như đã mang lại giấc mơ PC trong phòng khách mà Microsoft theo đuổi bấy lâu.

Chỉ có điều, nó không phải là Windows. Nó là Linux.

Và khi Phil Spencer, CEO Microsoft Gaming, lên X (Twitter) để chúc mừng Valve, người ta hiểu rằng: Cuộc chiến thực sự cho lĩnh vực giải trí phòng khách... đã chính thức bắt đầu.