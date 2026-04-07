Top 5 smartphone sạc nhanh nhất hiện nay

Dưới đây là 5 thiết bị có tốc độ sạc nhanh nhất từ trước đến nay.

Realme GT3

Được công bố vào tháng 2.2023 tại Mobile World Congress (MWC), Realme GT3 (hay GT Neo5 tại Trung Quốc) đã thiết lập tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp với tốc độ sạc nhanh nhất từ trước đến nay. Chiếc điện thoại này có hai phiên bản, một bản hỗ trợ sạc 150W và một bản khác đạt tốc độ 240W qua cổng USB-C với chuẩn SuperVOOC.

Theo Realme, bộ sạc SuperVOOC 240W có thể nạp đầy pin từ 0 đến 100% chỉ trong 9 phút 30 giây. Với pin 4.600 mAh, GT3 chỉ mất 80 giây để sạc từ 0 đến 20%. Đặc biệt, chỉ cần sạc 30 giây, người dùng có thể sử dụng cho hai giờ gọi điện, ba giờ nghe nhạc hoặc 1 giờ xem video. Mặc dù tốc độ sạc nhanh gây lo ngại về độ bền của pin, Realme khẳng định pin vẫn duy trì ít nhất 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ sạc.

Redmi Note 12 Explorer

Redmi Note 12 Explorer (hay Discovery Edition) ra mắt vào tháng 11.2022 là một trong những mẫu điện thoại có tốc độ sạc nhanh ấn tượng. Chiếc smartphone này hỗ trợ sạc nhanh lên đến 210W qua USB-C, cho phép nạp đầy pin chỉ trong 9 phút, nhanh hơn cả GT3.

Tuy nhiên, pin của Redmi Note 12 Explorer có dung lượng 4.300 mAh, nhỏ hơn so với GT3. Nếu đang gấp, người dùng chỉ cần sạc 5 phút là đủ để đạt 66% pin. Điện thoại sử dụng tiêu chuẩn sạc độc quyền của Xiaomi, đạt công suất 210W thông qua ba kênh 20V với dòng điện 3,5A mỗi kênh. Đặc biệt, giá của điện thoại này chỉ khoảng 8,7 triệu đồng khi ra mắt.

Vivo iQOO 11S

Ra mắt năm 2023, Vivo iQOO 11S mang đến khả năng hỗ trợ sạc 200W. Thiết bị này được trang bị hai viên pin 2.350 mAh, tổng dung lượng đạt 4.700 mAh. Với công nghệ sạc FlashCharge 200W, người dùng chỉ mất 19 phút để sạc đầy từ 0 đến 100%.

Ngoài ra, iQOO 11S còn hỗ trợ sạc không dây 50 W, nhanh hơn cả iPhone 17 Pro Max của Apple. Bên cạnh tốc độ sạc ấn tượng, iQOO 11S còn được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 2 giúp sản phẩm trở thành một trong những điện thoại có hiệu năng tốt nhất năm nay.

ZTE Nubia RedMagic 8 Pro+

Cuộc đua về tốc độ sạc nhanh thực sự diễn ra sôi nổi từ năm 2020 đến 2023 và ZTE Nubia RedMagic 8 Pro+ là một trong những sản phẩm nổi bật trong giai đoạn này. Ra mắt vào cuối năm 2022, smartphone được thiết kế cho phân khúc flagship khi đi kèm chip di động cao cấp của Qualcomm.

Mặc dù có pin dung lượng 5.000 mAh, RedMagic 8 Pro+ nổi bật với tốc độ sạc 165W. Nhờ bộ sạc GaN đi kèm, điện thoại chỉ mất 14 phút để sạc đầy. Hơn nữa, Nubia đã tích hợp chip R2 độc quyền cùng chip Snapdragon để biến RedMagic 8 Pro+ thành một trong những smartphone chơi game tốt nhất năm đó.

OnePlus 10T

Cái tên cuối cùng trong danh sách là OnePlus 10T, sản phẩm được ra mắt vào tháng 8.2022 với tốc độ sạc nhanh ấn tượng thời điểm đó. Với công nghệ SuperVOOC, điện thoại hỗ trợ tốc độ sạc lên đến 150W, mặc dù tốc độ này bị giới hạn ở mức 125W ở một số thị trường do các ổ cắm điện áp thấp. Với viên pin 4.800 mAh, OnePlus 10T có thể sạc đầy chỉ trong 19 phút ở tốc độ tối đa.

Ngay cả khi sạc ở mức 125W, thời gian sạc cũng chỉ kéo dài thêm 1 phút, đạt 20 phút từ trạng thái hết pin. Đáng chú ý, điện thoại đi kèm bộ sạc SUPERVOOC 160W ngay từ khi xuất xưởng, và cho đến nay, khó có mẫu smartphone OnePlus nào trên thị trường có thể sánh được với tốc độ sạc của OnePlus 10T, ngay cả mẫu cao cấp nhất hiện tại là OnePlus 15 cũng chỉ đạt tốc độ tối đa 100W.