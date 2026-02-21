Những smartphone Android cao cấp gây ấn tượng mạnh với sạc nhanh

Trong khi sạc nhanh tối đa của iPhone 17 Pro Max chỉ đạt 40W, nhiều smartphone Android hỗ trợ sạc nhanh lên đến 100W, như Honor Magic 8 Pro, hoặc thậm chí cao hơn. Đặc biệt, Honor Magic 8 Pro còn được trang bị pin 7.100 mAh, lớn hơn hơn 50% so với pin của iPhone 17 Pro, mang đến sự tiện lợi chưa từng có trong việc sử dụng điện thoại.

Đối với người dùng xem sạc nhanh là kim chỉ nam trong việc lựa chọn smartphone, hãy tránh xa iPhone Pro Max để tập trung vào các mẫu hỗ trợ sạc nhanh hàng đầu như danh sách dưới đây.

Honor Win RT

Chiếc điện thoại này nổi bật với viên pin khổng lồ 10.000 mAh, gần tương đương với dung lượng của một chiếc máy tính bảng. Honor Win RT không chỉ có pin lớn mà còn hỗ trợ sạc nhanh 100W, cho phép sạc đầy từ 0% chỉ trong khoảng 1 giờ 30 phút.

Sạc nhanh 100W giúp nạp đầy pin 10.000 mAh trên Honor Win RT chỉ trong 1 giờ 30 phút ẢNH: HONOR

Với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và màn hình OLED 6,83 inch, Honor Win RT mang đến hiệu năng mạnh mẽ và trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời.

Redmi Turbo 5 Max

Dòng Redmi của Xiaomi tiếp tục truyền thống về pin khủng với viên pin 9.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 100W. Turbo 5 Max có thiết kế không quá cồng kềnh, nhưng bên trong lại sở hữu hiệu suất hoạt động ấn tượng.

Redmi Turbo 5 Max tiếp tục được tập trung vào khả năng sạc siêu tốc ẢNH: XIAOMI

Màn hình AMOLED 6,83 inch với độ sáng cao và tốc độ làm mới mượt mà giúp người dùng có trải nghiệm sử dụng hằng ngày trơn tru. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ sạc ngược giúp người dùng sạc các thiết bị khác.

iQOO Z11 Turbo

Chiếc điện thoại này nằm ở vị trí trung gian giữa hiệu suất cao và thời lượng pin lâu. Với viên pin 7.600 mAh và sạc nhanh 100W, iQOO Z11 Turbo mang đến sự cân bằng hoàn hảo cho người dùng.

iQOO Z11 Turbo không chỉ sạc nhanh mà còn có cấu hình mạnh mẽ ẢNH: IQOO

Được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 5 và camera sau 200 MP, sản phẩm không chỉ mạnh mẽ mà còn có hệ thống làm mát tiên tiến giúp kiểm soát nhiệt độ trong quá trình sạc hoặc chơi game.

Honor Magic 8 Pro

Đây là một trong những thiết bị cao cấp hàng đầu hiện nay với khả năng sạc nhanh 100W. Mặc dù không tập trung quá nhiều vào dung lượng pin, Magic 8 Pro vẫn cung cấp viên pin 7.100 mAh đủ lớn để sử dụng cả ngày.

Magic 8 Pro là một đại diện khác của Honor ẢNH: HONOR



Phiên bản Trung Quốc của máy thậm chí còn hỗ trợ sạc nhanh có dây 120W. Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM lên đến 16 GB, bộ nhớ trong 1 TB và màn hình OLED LTPO 6,71 inch.

OnePlus 15

Là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực công nghệ sạc nhanh, OnePlus đã trang bị cho OnePlus 15 khả năng sạc nhanh có dây lên đến 120W ở một số khu vực.

OnePlus 15 sở hữu chip cao cấp với sạc nhanh đến 120W ẢNH: ONEPLUS

Sức mạnh sạc nhanh này giúp viên pin dung lượng hơn 7.000 mAh của sản phẩm có thể nạp nhanh chóng và tiện lợi. Máy còn sở hữu chip cao cấp, màn hình AMOLED tần số quét cao và giao diện OxygenOS dựa trên Android 16.

Tương lai của sạc nhanh trên smartphone

Sạc nhanh 100W đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến trong năm 2026. Các nhà sản xuất không chỉ chú trọng vào tốc độ sạc mà còn tích hợp pin dung lượng lớn hơn, cùng khả năng sạc không dây tương đương. Nếu đang tìm kiếm một chiếc smartphone hiệu năng cao ra mắt gần đây, hãy xem xét những lựa chọn trên để có trải nghiệm tốt nhất.