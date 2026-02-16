'Mùa đông chip nhớ' khiến ngành công nghệ Trung Quốc điêu đứng

Theo dữ liệu do Counterpoint Research công bố hôm 12.2, giá chip nhớ dùng trong các thiết bị tiêu dùng từ máy tính cá nhân, smartphone giá rẻ, bộ định tuyến đến đầu thu kỹ thuật số đã tăng hơn 600% trong năm qua.

Giá chip nhớ tăng là bài toán toàn cầu nhưng với nhiều hãng công nghệ Trung Quốc, đây là cuộc chiến sinh tồn.

Cuộc chiến của các hãng công nghệ Trung Quốc

Theo báo cáo của TrendForce, chi phí bộ nhớ tăng cao dự kiến ảnh hưởng đến sản lượng điện thoại thông minh toàn cầu vào năm 2026. Dự kiến số smartphone xuất xưởng sẽ giảm 10% so với năm ngoái, xuống còn khoảng 1,1 tỉ chiếc.



Các nhà sản xuất Trung Quốc tập trung vào phân khúc giá rẻ như Xiaomi và Transsion dễ bị tổn thương hơn. Bất kỳ biến động về giá nào cũng sẽ phải đối mặt với "điều chỉnh đáng kể về sản lượng" trong năm 2026.

Các công ty công nghệ Trung Quốc liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo SCMP, hai công ty đã bắt đầu điều chỉnh lại kế hoạch giao máy để cân bằng lượng hàng tồn kho, phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường.



Xiaomi cắt giảm sản lượng dự kiến sẽ chuyển đến các nhà phân phối lớn nhất. Trong khi đó, Transsion đã hạ mục tiêu hằng năm từ 70 triệu thiết bị xuống còn 45 triệu chiếc.

Ngược lại, Huawei được kỳ vọng sẽ duy trì khả năng phục hồi tốt. Theo TrendForce, Huawei có khả năng sẽ trải qua mức điều chỉnh sản xuất nhỏ nhất trong kịch bản xấu nhất, thậm chí có thể tăng trưởng ngược xu hướng thị trường chung. Một trong những lý do quan trọng cho nhận định này đến từ chiến lược định giá linh hoạt của hãng.

Chuyên trang công nghệ Tomshardware nhận định, giá chip nhớ tăng cao chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cả và cuối cùng là lượng hàng xuất xưởng của các thiết bị điện tử tiêu dùng giá rẻ. Các công ty làm sản phẩm cấp thấp ít có khả năng gánh chịu chi phí tăng cao.

Ngoài smartphone, thiết bị phần cứng băng thông rộng cũng đang phải đối mặt với áp lực chi phí cao. Theo Counterpoint, giá bộ nhớ dành cho người tiêu dùng trong bộ định tuyến và đầu thu kỹ thuật số đã tăng gần 700% trong 9 tháng qua.

Giá chip nhớ hiện chiếm hơn 20% chi phí của một bộ định tuyến, tăng từ chỉ 3% so với năm trước. Tại Trung Quốc, giá bộ nhớ tăng sẽ làm phức tạp thêm kế hoạch triển khai mạng 5G diện rộng. Các nhà mạng lớn như China Mobile, China Telecom và China Unicom phải đối mặt với chi phí mua sắm bộ định tuyến và đầu thu kỹ thuật số cao hơn khi "mùa đông bộ nhớ" kéo dài, làm chậm tham vọng phủ sóng 5G diện rộng của Trung Quốc.

Các công ty viễn thông đang theo dõi sát sao diễn biến giá, chi phí linh kiện và xác định nhà sản xuất thiết bị nào đã đảm bảo được nguồn cung đầy đủ.

Vì sao chip nhớ bỗng thiếu hụt?

WSJ dẫn lời CEO SMIC - nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất Trung Quốc - cho biết ngành công nghiệp bán dẫn đang "hoảng loạn" về tình trạng thiếu chip nhớ. Nguyên nhân đến từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhu cầu mạnh mẽ về chip nhớ của ngành công nghiệp AI đã làm giảm nguồn cung cho các lĩnh vực khác, trong đó có smartphone, theo báo cáo của SMIC. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung có thể trở nên trầm trọng hơn do các nhà sản xuất đặt hàng quá nhiều để đảm bảo nguồn cung linh kiện cần thiết.

Ba công ty sản xuất hơn 90% chip nhớ gồm SK Hynix, Samsung và Micron không thể đáp ứng đủ nhu cầu từ các hệ thống AI trong khi vẫn phải đảm bảo nguồn cung cho các sản phẩm như smartphone, máy tính cá nhân.

"Đối với các nhà sản xuất thiết bị, đây là cú sốc kép", nhà phân tích Jeongku Choi của Counterpoint cho biết. Ông cho rằng chi phí linh kiện tăng sẽ khiến giá sản phẩm bị đội lên và sức mua của người tiêu dùng sẽ yếu đi.

SMIC đã thông báo với các khách hàng sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng rằng không nên quá bi quan. Chip nhớ phục vụ AI cần quy trình kiểm định dài và phức tạp hơn.