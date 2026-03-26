Công nghệ Sản phẩm

Galaxy A57 sở hữu Bluetooth 6.0, vượt mặt những dòng flagship đời cũ

Phong Đỗ
Phong Đỗ
26/03/2026 10:02 GMT+7

Galaxy A57 là mẫu smartphone tầm trung đầu tiên sở hữu 'vũ khí' kết nối của S26 Ultra.

Theo Sammy Fans, trong khi người dùng còn đang bàn tán về mức giá, Samsung đã âm thầm trang bị cho Galaxy A57 một chuẩn kết nối không dây tiên tiến. Nhờ sức mạnh từ con chip Exynos 1680, Galaxy A57 không chỉ mạnh về trí tuệ nhân tạo (AI) mà còn trở thành smartphone tầm trung đầu tiên trên thế giới sở hữu chuẩn Bluetooth 6.0, biến mọi trải nghiệm không dây trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Galaxy A57 là điện thoại tầm trung đầu tiên sở hữu Bluetooth 6.0

Công nghệ Bluetooth 6.0 trên Galaxy A57 mới ra mắt 'xịn' cỡ nào?

Điểm đột phá nhất của Bluetooth 6.0 chính là công nghệ Bluetooth Channel Sounding. Nếu như trước đây, việc tìm kiếm tai nghe hay thẻ định vị qua Bluetooth thường có sai số lên tới nửa mét, thì với Bluetooth 6.0, độ chính xác đã đạt đến mức milimet. Khả năng này biến chiếc điện thoại của bạn thành một thiết bị định vị siêu cấp, hoạt động tương tự như công nghệ UWB (Ultra-Wideband) đắt tiền, giúp việc tìm đồ vật thất lạc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Với sự hỗ trợ của chuẩn LE Audio và codec LC3+, Galaxy A57 hứa hẹn mang đến chất lượng âm thanh thuần khiết khi kết nối với các dòng Galaxy Buds thế hệ mới. Đặc biệt, nhờ kỹ thuật chia nhỏ gói tin ISOAL tiên tiến, hiện tượng 'hình đi trước tiếng' khi xem phim hay chơi game sẽ hoàn toàn bị loại bỏ. Kết nối giờ đây cũng trở nên ổn định tuyệt đối ngay cả ở những nơi có mật độ sóng không dây dày đặc như quán cà phê hay văn phòng làm việc.

Việc trang bị Bluetooth 6.0 cho thấy tham vọng của Samsung trong việc nâng tầm dòng Galaxy A. Với tốc độ tải xuống lên tới 3 Mbps cùng độ ổn định vượt trội, Galaxy A57 không chỉ là một chiếc điện thoại giải trí mà còn là một công cụ kết nối chuyên nghiệp.

Mặc dù có mức giá nhỉnh hơn thế hệ trước, nhưng với những công nghệ kết nối 'đi trước thời đại' như Bluetooth 6.0, Galaxy A57 chắc chắn là một khoản đầu tư xứng đáng cho những ai muốn trải nghiệm công nghệ đỉnh cao trong một mức giá dễ tiếp cận.

Galaxy A57 5G và A37 5G chính thức ra mắt, giá hơn 10 triệu đồng

Galaxy A57 5G và A37 5G chính thức ra mắt, giá hơn 10 triệu đồng

Samsung vừa chính thức giới thiệu bộ đôi sản phẩm mới trong dòng Galaxy A series tại thị trường Việt Nam, gồm Galaxy A57 5G và A37 5G.

