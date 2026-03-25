Galaxy A57 5G và A37 5G chính thức ra mắt, giá hơn 10 triệu đồng

Cả Galaxy A57 5G và A37 5G đều sở hữu thiết kế hiện đại, hệ thống camera sắc nét và bộ tính năng Awesome Intelligence, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Galaxy A57 5G và A37 5G có giá bán khởi điểm 10,29 triệu đồng ẢNH: SAMSUNG

Với giao diện One UI 8.5 mới nhất, Galaxy A57 5G và A37 5G mang đến những cải tiến AI giúp đơn giản hóa các tác vụ hằng ngày, như Voice Transcription trên ứng dụng Voice Recorder, AI Select, Object Eraser hay Best Face. Ngoài ra, các công cụ như Filters và Edit Suggestions giúp người dùng nhanh chóng tinh chỉnh và chia sẻ khoảnh khắc mà không tốn nhiều công sức.

Galaxy A57 5G và A37 5G được trang bị hệ thống ba camera đa năng, với cảm biến chính 50 MP cho hình ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện ánh sáng. Người dùng có thể tận hưởng tính năng Nightography giúp ghi lại hình ảnh và video rõ nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Galaxy A57 5G và A37 5G: Sức mạnh đủ dùng, giá dễ tiếp cận

Nổi bật nhất trong dòng Galaxy A series mới là Galaxy A57 5G. Mẫu smartphone này được trang bị CPU, GPU và NPU nâng cấp, cùng viên pin 5.000 mAh hứa hẹn cho thời gian sử dụng lên đến 2 ngày. Công nghệ Super Fast Charging 2.0 giúp sạc nhanh chóng, trong khi màn hình Super AMOLED+ mang lại trải nghiệm hiển thị sống động.

Hệ thống camera phía sau đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng ẢNH: SAMSUNG

Samsung cam kết cung cấp đến 6 thế hệ nâng cấp hệ điều hành Android và giao diện One UI, cùng 6 năm cập nhật bảo mật. Các tính năng bảo mật tiên tiến như Knox Vault và Cảnh báo Quyền riêng tư giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng các thiết bị mới.

Galaxy A57 5G và A37 5G hiện đã chính thức mở đơn đặt hàng trước tại Việt Nam, với nhiều tùy chọn màu sắc và mức giá khác nhau. Trong khi Galaxy A37 có giá khởi điểm 10,29 triệu đồng cho bản 6/128 GB, mẫu Galaxy A57 5G có giá khởi điểm 12,49 triệu đồng cho bản 8/128 GB. Khách hàng đặt mua sớm từ nay đến ngày 4.5 sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn từ Samsung.