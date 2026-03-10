Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Galaxy A57 và A37 lộ diện trên trang bán lẻ trước giờ G

Kiến Văn
Kiến Văn
10/03/2026 19:57 GMT+7

Bộ đôi smartphone tầm trung mà Samsung sắp ra mắt, Galaxy A57 và A37, đang nhận sự chú ý sau khi loạt thông số kỹ thuật của chúng xuất hiện.

Theo Digitaltrends, chuyên gia rò rỉ Evan Blass đã chia sẻ các ảnh chụp màn hình từ các trang bán lẻ, cung cấp thông số kỹ thuật và giá cả của Galaxy A57 và A37 ngay trước khi thông cáo báo chí chính thức xuất hiện, dự kiến vào cuối tháng này.

Thông số kỹ thuật và giá bán bộ đôi Galaxy A57 và A37 xuất hiện trên một nhà mạng ở Nam Phi

ẢNH: EVAN BLASS

Cả Galaxy A57 và A37 đều có thiết kế tương tự và cấu hình gần như giống nhau. Cả hai sản phẩm dự kiến sẽ được trang bị màn hình Super AMOLED phẳng 6,7 inch với tần số quét 120 Hz, camera đục lỗ ở giữa và hệ thống ba camera, trong đó camera chính có độ phân giải 50 MP.

Khác biệt nào giữa Galaxy A57 và A37?

Sự khác biệt giữa hai mẫu nằm ở camera siêu rộng: Galaxy A57 có camera 12 MP, trong khi Galaxy A37 chỉ có camera 8 MP. Mặc dù không phải là yếu tố quyết định, nhưng nếu người dùng thường xuyên chụp ảnh góc rộng, sự khác biệt này có thể đáng lưu ý.

Về pin, cả hai mẫu đều được trang bị pin dung lượng 5.000 mAh với khả năng sạc nhanh 45W hứa hẹn thời lượng sử dụng khá tốt trong phân khúc. Galaxy A57 sử dụng chip Exynos 1680, trong khi Galaxy A37 trang bị chip Exynos 1480. Mặc dù khoảng cách về hiệu năng không quá lớn, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa hai chip này.

Galaxy A57 liệu có tiếp đà thành công của Galaxy A56 như năm ngoái?

ẢNH: DIGITALTRENDS

Bên cạnh đó, Galaxy A57 còn hỗ trợ Wi-Fi 6E và Bluetooth 6.0 hiện đại, trong khi Galaxy A37 chỉ dừng lại ở Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.3 cũ hơn, điều này có thể gây khó chịu cho người dùng khi sử dụng.

Cả hai mẫu Galaxy A57 và A37 dự kiến sẽ ra mắt với Android 16 và giao diện One UI 8.5. Tuy nhiên, mức giá hiện tại của sản phẩm chỉ là thông tin tham khảo, vì Samsung chưa công bố thông tin chính thức. Theo danh sách bán lẻ, giá kèm hợp đồng dành cho Galaxy A57 tại Nam Phi là khoảng 23 USD mỗi tháng trong 48 tháng, trong khi Galaxy A37 là khoảng 22 USD mỗi tháng trong 36 tháng. Thông tin từ châu Âu cho thấy giá bán lẻ dự kiến là 539 EUR cho Galaxy A57 và 439 EUR cho Galaxy A37.

Đối với ngày ra mắt, thông tin hiện tại cho thấy Samsung có thể giới thiệu bộ đôi sản phẩm mới vào cuối tháng 3, nhưng công ty Hàn Quốc vẫn chưa xác nhận ngày cụ thể nào.

