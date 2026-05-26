Samsung bắt tay Razer biến Galaxy S26 Ultra thành 'quái vật' chiến game

Thị trường smartphone cao cấp vừa chứng kiến một 'cơn địa chấn' lớn khi gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung chính thức công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược với Razer - thương hiệu phụ kiện Gaming hàng đầu thế giới.

Để khởi động cho chương mới này, hai ông lớn đã đồng loạt kích hoạt chiến dịch quy mô lớn mang tên 'Play Without Limits' (Chơi không giới hạn) tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, nhằm mục đích xóa nhòa ranh giới giữa một chiếc điện thoại thông minh và một cỗ máy chơi game chuyên dụng (Console).

Galaxy S26 Ultra kết hợp cùng tay cầm chơi game Razer Kishi V3 Pro ẢNH: SAMMY FANS

Sức mạnh đáng gờm từ cặp đôi Samsung và Razer

Tâm điểm của cái bắt tay lịch sử này là việc tối ưu hóa sức mạnh phần cứng của chiếc Galaxy S26 Ultra khi kết hợp cùng tay cầm chơi game thế hệ mới Razer Kishi V3 Pro. Mục tiêu là mang lại cảm giác bấm, độ nhạy và không gian hiển thị đẳng cấp không thua kém gì các hệ máy PlayStation hay Xbox đình đám nhưng lại nằm gọn trong lòng bàn tay.

Về mặt hiệu năng, Galaxy S26 Ultra sở hữu bộ vi xử lý tối tân Snapdragon 8 Elite Gen 5, giúp xử lý các thuật toán đồ họa nặng một cách dễ dàng, triệt tiêu hoàn toàn tình trạng tụt khung hình hay giật lag. Để duy trì vị thế vua hiệu năng, Samsung cũng trang bị một hệ thống tản nhiệt buồng hơi cải tiến bên trong, ngăn chặn tình trạng quá nhiệt khi người chơi 'try hard' liên tục nhiều giờ liền. Đáng chú ý, tính năng Privacy Screen cũng giúp chống nhìn trộm màn hình để bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối khi game thủ tác chiến ở những nơi công cộng.

Trải nghiệm cơ học chuẩn Razer

Mảnh ghép hoàn hảo còn lại là Razer Kishi V3 Pro, chịu trách nhiệm nâng tầm khả năng điều khiển vốn bị giới hạn của màn hình cảm ứng. Khi kết nối trực tiếp vào Galaxy S26 Ultra, Kishi V3 Pro cung cấp hệ thống nút bấm vật lý nảy tốt và cần gạt joystick có độ chính xác cao, cho phép tùy biến linh hoạt để phù hợp với từng thể loại game từ bắn súng, đua xe cho đến nhập vai. Thiết kế công thái học ôm tay giúp game thủ không bị mỏi hay ra mồ hôi tay trong suốt quá trình trải nghiệm.

Đại diện Samsung khẳng định, combo này sinh ra là để chinh phục thế hệ người dùng trẻ tuổi, những người khao khát tốc độ, sự linh hoạt và tính cơ động. Trong khi đó, phía Razer tuyên bố đây là bước đi vững chắc trong việc hiện thực hóa tham vọng mang trải nghiệm chơi game chuẩn 'hardcore' lên các thiết bị bỏ túi. Liên minh giữa Galaxy S26 Ultra và Razer Kishi V3 Pro chắc chắn sẽ mở ra một chương huy hoàng mới cho kỷ nguyên game di động toàn cầu.