Người dùng Galaxy S26 chính thức đón One UI 9 đầu tiên

Theo Android Police, dù One UI 8.5 chỉ vừa cập bến các dòng flagship cũ, Samsung đã khiến cộng đồng công nghệ bất ngờ khi công bố chương trình Beta cho One UI 9 (Android 17). Đáng chú ý, dòng Galaxy S26 sẽ là những thiết bị đầu tiên được trải nghiệm nó.

Galaxy S26 ra mắt chưa lâu đã chuẩn bị 'lột xác' với One UI 9?

Tâm điểm của One UI 9 chính là sự thay đổi lớn của Quick Panel. Giờ đây, người dùng không còn bị gò bó bởi các bố cục mặc định. Bạn có thể tự do thay đổi kích thước và vị trí của các ô tùy chỉnh độ sáng, âm thanh hay trình phát nhạc. Sự linh hoạt này biến giao diện điện thoại trở nên cá nhân hóa hơn bao giờ hết, kế thừa và phát triển vượt bậc so với những gì One UI 8.5 đã làm được.

One UI 9 đã bắt đầu được triển khai thử nghiệm cho người dùng Galaxy S26 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5GOOGLE

Không chỉ dừng lại ở giao diện, các ứng dụng cốt lõi như Samsung Notes và Danh bạ cũng được 'thay máu'. Khi Samsung Notes được bổ sung loạt công cụ trang trí như băng dính nghệ thuật và các kiểu bút mới, biến việc ghi chú thành một trải nghiệm thị giác thú vị. Bên cạnh đó, việc tích hợp trực tiếp với Creative Studio cho phép người dùng tự thiết kế 'thẻ danh bạ' độc bản ngay trên ứng dụng mà không cần đến phần mềm bên thứ ba.

Bảo mật tối tân và tính năng hỗ trợ thông minh

One UI 9 đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ giữa Samsung và Google khi hợp nhất tính năng TalkBack, mang lại trải nghiệm hỗ trợ người khiếm thị mượt mà nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, tính năng Text Spotlight (cửa sổ văn bản nổi) và điều chỉnh tốc độ phím chuột cũng là những điểm cộng lớn cho khả năng truy cập.

Về bảo mật, hệ điều hành mới sẽ đóng vai trò như một 'vệ sĩ' mẫn cán. One UI 9 có khả năng tự động nhận diện và ngăn chặn các ứng dụng độc hại ngay từ đầu, bảo vệ tuyệt đối dữ liệu người dùng trước các mối nguy cơ tiềm ẩn.

Lộ trình cập nhật

Chương trình Beta sẽ chính thức khởi động tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Hàn Quốc, Đức, Anh và Ấn Độ ngay trong tuần này thông qua ứng dụng Samsung Members.

Sau Galaxy S26, những chủ nhân của Galaxy Z Fold7 và S25 series sẽ phải chờ thêm vài tuần để được trải nghiệm bản thử nghiệm này. Đặc biệt, Samsung cũng xác nhận One UI 9 phiên bản chính thức sẽ được ra mắt cùng với bộ đôi siêu phẩm màn hình gập Galaxy Z Fold8 và Flip8 vào cuối năm nay, hứa hẹn đi kèm những tính năng AI đột phá chưa từng tiết lộ.