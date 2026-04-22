Samsung mang tính năng chia sẻ dữ liệu 'chạm là xong' lên One UI 9

Phong Đỗ
22/04/2026 21:47 GMT+7

Samsung sắp tung đòn nhắm vào Apple khi One UI 9 có tính năng chạm để gửi còn xịn hơn iPhone.

Từ trước đến nay, việc chia sẻ ảnh hay video giữa các máy Android thường bị coi là rườm rà hơn so với AirDrop của Apple. Tuy nhiên, sự xuất hiện của One UI 9 (dựa trên Android 17) hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn định kiến này với sự góp mặt của tính năng Tap to Share.

Câu trả lời của Samsung về khả năng chia sẻ dữ liệu trên One UI 9

Theo báo cáo mới nhất từ các chuyên gia soi mã nguồn, Samsung đang tích hợp sâu tính năng Tap to Share vào hệ điều hành mới. Điểm đắt giá của tính năng này là sự đơn giản khi người dùng chỉ cần chạm nhẹ chiếc điện thoại Galaxy của mình vào một thiết bị khác để gửi ảnh, video hoặc tệp tin ngay lập tức.

Thông tin về tính năng Tap to Share mới trên One UI 9

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Không còn phải quét tìm thiết bị hay chờ đợi kết nối Bluetooth chậm chạp, Tap to Share mang đến trải nghiệm 'chạm là xong' tương tự như NameDrop và AirDrop trên iOS. Đáng chú ý, Samsung đã quyết định nhập cuộc ngay từ đầu thay vì để tính năng này độc quyền trên các dòng Pixel của Google, cho thấy nỗ lực chiều lòng người dùng của gã khổng lồ Hàn Quốc.

Bản dựng bị rò rỉ còn hé lộ nhiều cải tiến thực dụng khác nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, gồm có:

  • Hệ thống Widget Bixby mới: Các tiện ích được thiết kế lại với nhiều kích thước linh hoạt (2x1, 2x2, 4x1), giúp người dùng tùy biến màn hình chính cá tính hơn.
  • Menu Warranty and Care mới: Một trung tâm quản lý mới giúp người dùng theo dõi thông tin bảo hành, tình trạng sửa chữa và chẩn đoán thiết bị chỉ tại nơi duy nhất.

Theo lộ trình thường niên, One UI 9 dự kiến sẽ được trình làng cùng thời điểm với sự xuất hiện của các siêu phẩm màn hình gập thế hệ mới là Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 vào khoảng tháng 7 tới.

Sau một bản cập nhật One UI 8.5 đầy ắp tính năng, One UI 9 được kỳ vọng sẽ là một bản nâng cấp tập trung vào sự tinh tế và mượt mà. Nếu Tap to Share hoạt động ổn định trên mọi phân khúc máy, đây chắc chắn sẽ là lý do khiến nhiều người dùng Galaxy không còn thèm muốn các tính năng của iPhone nữa.

