Chữ 'Neo' trên TV Samsung có ý nghĩa gì?

Mua TV mới ngày nay chẳng khác nào một bài kiểm tra hóc búa về mật mã, với vô vàn những từ viết tắt như QLED, OLED, hay HDR. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, Samsung lại tung thêm thuật ngữ 'Neo' khiến người dùng bối rối. Nếu đang đứng trước một chiếc TV Samsung và tự hỏi mẫu 'Neo' có đáng để xuống tiền hơn dòng QLED thông thường hay không, thì câu trả lời nằm ngay ở hệ thống chiếu sáng bên dưới tấm nền.

Chữ 'Neo' trên TV Samsung không chỉ là cái tên

Trong từ điển của Samsung, 'Neo' chính là cách gọi ngắn gọn cho công nghệ Mini LED. Thay vì sử dụng những bóng đèn LED lớn như trước đây, Neo QLED sử dụng hàng nghìn bóng LED siêu nhỏ.

Neo QLED là một cuộc cách mạng về độ tương phản ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Sự thay đổi này mang lại hai lợi ích trực tiếp, đó là độ sáng cực cao và độ chính xác màu sắc vượt trội. Nếu QLED là một bước tiến, thì Neo QLED là một cuộc cách mạng về độ tương phản, giúp những vùng tối sâu hơn và vùng sáng rực rỡ hơn mà không làm mất chi tiết.

Một trong những điểm yếu lớn nhất của TV LED truyền thống là hiện tượng haloing (quầng sáng). Bạn có bao giờ thấy phần phụ đề trắng trên nền phim tối bị lem nhem ánh sáng xung quanh không?

Nhờ hệ thống Mini LED và tính năng làm mờ cục bộ (local dimming), dòng Neo QLED đã triệt tiêu đáng kể lỗi này. Ánh sáng được kiểm soát chính xác đến từng vùng nhỏ nhất, mang lại trải nghiệm tiệm cận với dòng OLED đắt đỏ nhưng vẫn giữ được thế mạnh về độ sáng rực rỡ.

Không chỉ dừng lại ở tấm nền, chữ 'Neo' còn đi kèm với bộ vi xử lý AI tân tiến nhất của Samsung. Công nghệ này có khả năng 'hồi sinh' những bộ phim cũ chất lượng thấp lên chuẩn phân giải 4K hoặc 8K sắc nét.

Đối với các game thủ sở hữu PS5 hay Xbox Series X, Neo QLED là một lựa chọn sáng giá. Với hỗ trợ HDMI 2.1 trên tất cả các cổng, các công nghệ hỗ trợ chuyển động như VRR hay ALLM sẽ biến phòng khách của bạn thành một đấu trường thực thụ với độ trễ gần như bằng không.