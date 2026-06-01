Samsung 'quay xe', sắp tung One UI 8.5 cho loạt Galaxy S22?

Cộng đồng người dùng Samsung Galaxy S22 Ultra vừa trải qua một phen 'đứng ngồi không yên'. Cách nay không lâu, các chuyên gia săn tin công nghệ đồng loạt khẳng định Samsung đã chính thức ngừng thử nghiệm One UI 8.5 trên các dòng máy đời 2022 để dồn toàn lực cho các thiết bị thế hệ mới. Thế nhưng, một động thái mới trên hệ thống máy chủ phần mềm của hãng đã lật ngược toàn bộ thế cờ vào phút chót.

Bằng chứng về One UI 8.5 cho loạt Galaxy S22

Các nhà phát triển vừa phát hiện một bản dựng phần mềm thử nghiệm hoàn toàn mới mang mã hiệu HZD1 dành riêng cho Galaxy S22 series được tải lên máy chủ của Samsung. Bản dựng này chính là tín hiệu thay thế cho các nền tảng cũ, gián tiếp xác nhận gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang âm thầm tái khởi động dự án nâng cấp One UI 8.5 cho dòng máy này.

Người dùng Galaxy S22 sắp đón tin vui về One UI 8.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Sự bối rối càng tăng lên khi các kênh hỗ trợ khách hàng của Samsung liên tục đưa ra những thông tin mâu thuẫn. Sau khi một nhân viên khẳng định dòng S22 sẽ bị dừng lại ở phiên bản hiện tại, một ảnh chụp màn hình rò rỉ mới nhất từ bộ phận chăm sóc khách hàng lại cam kết One UI 8.5 đang được hoàn thiện để chuẩn bị tung ra cho người dùng.

Xét về mặt kỹ thuật, Galaxy S22 series vừa hoàn thành vòng đời nâng cấp hệ điều hành lớn của mình với Android 16. Vì One UI 8.5 cũng được tùy biến dựa trên nền tảng Android 16, việc tối ưu hóa phần mềm hoàn toàn không gặp bất kỳ xung đột nào về mặt hệ thống lẫn phần cứng.

Nhiều chuyên gia công nghệ nhận định việc Samsung từ chối lên đời One UI 8.5 cho dòng S22 vì lý do giới hạn phần cứng là hoàn toàn vô lý. Minh chứng rõ nhất là ngay cả chiếc điện thoại thuộc phân khúc giá rẻ nhất của hãng hiện tại là Galaxy A07 cũng đã được đón nhận bản cập nhật này. Sẽ là một sự bất công lớn nếu một chiếc flagship sở hữu chip cao cấp dù đã ra mắt được vài năm lại bị xếp sau một thiết bị giá rẻ dòng A.

Hiện tại, điều duy nhất người dùng cần là một lời khẳng định chính thức từ phía Samsung. Việc hãng giữ im lặng trước các dữ liệu phần mềm bị rò rỉ đang khiến người tiêu dùng hoang mang và một thông báo rõ ràng lúc này là cần thiết để xoa dịu dư luận.