Danh sách thiết bị Galaxy tiếp theo nhận được One UI 9

Đầu tháng này, Samsung đã khiến cộng đồng yêu công nghệ đứng ngồi không yên khi chính thức khởi động chương trình Beta cho One UI 9. Hiện tại, những người sở hữu các phiên bản thuộc dòng Galaxy S26 gồm S26 tiêu chuẩn, S26 Plus và S26 Ultra đã có thể đăng ký trải nghiệm sớm.

Lộ trình cập nhật One UI 9 sắp ưu tiên cho thiết bị gập

Theo chiến lược phân phối phần mềm truyền thống của gã khổng lồ Hàn Quốc, sau dòng Galaxy S, tâm điểm của làn sóng cập nhật tiếp theo chắc chắn sẽ gọi tên các thiết bị màn hình gập Galaxy Z Fold7 và Flip7 cao cấp nhất của năm ngoái.

One UI 9 sắp đổ bộ những thiết bị Galaxy nào? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Việc ưu tiên cho bộ đôi Galaxy Z là bước đi chiến lược mang tính dọn đường. Samsung được dự báo sẽ trình làng thế hệ màn hình gập mới gồm Galaxy Z Fold8, Flip8 và phiên bản mới Z Fold8 Wide vào sự kiện diễn ra vào tháng 7.2026. Các dòng máy mới này sẽ chạy sẵn phiên bản ổn định của One UI 9. Do đó, việc tung bản Beta lên dòng Z Fold7 và Z Flip7 ở thời điểm hiện tại là cơ hội vàng để Samsung thu thập dữ liệu, tối ưu hóa các tính năng đa nhiệm độc quyền cho màn hình gập trước khi chính thức bấm nút phát hành toàn cầu.

Bên cạnh đó, các dòng máy như Galaxy S25 series và một số đại diện đời mới của dòng Galaxy A cũng được cho là nằm trong danh sách xếp hàng tiếp theo của chương trình thử nghiệm này.

Thời gian phát hành bản ổn định

Để tránh việc kéo dài thời gian thử nghiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ ra mắt của các dòng flagship mới, Samsung nhiều khả năng sẽ giới hạn số lượng thiết bị tham gia Beta trong một phạm vi nhất định.

Phiên bản One UI 9 chính thức ổn định dự kiến sẽ được tung ra vào tháng 7 năm nay, đồng hành cùng sự kiện ra mắt của dòng điện thoại gập Galaxy Z Fold8 và Z Flip8. Ngay sau đó, lộ trình cập nhật diện rộng sẽ được triển khai tới toàn bộ các dòng máy Galaxy đủ điều kiện khác. Đối với người dùng Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, đây là thời điểm thích hợp để dọn dẹp bộ nhớ và sẵn sàng trải nghiệm những công nghệ phần mềm mới nhất từ Samsung.