Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Danh sách thiết bị Galaxy tiếp theo nhận được One UI 9

Phong Đỗ
Phong Đỗ
19/05/2026 06:19 GMT+7

Sau Galaxy S26 series, dòng máy nào của Samsung tiếp theo được nâng cấp One UI 9 Beta?

Đầu tháng này, Samsung đã khiến cộng đồng yêu công nghệ đứng ngồi không yên khi chính thức khởi động chương trình Beta cho One UI 9. Hiện tại, những người sở hữu các phiên bản thuộc dòng Galaxy S26 gồm S26 tiêu chuẩn, S26 Plus và S26 Ultra đã có thể đăng ký trải nghiệm sớm.

Lộ trình cập nhật One UI 9 sắp ưu tiên cho thiết bị gập

Theo chiến lược phân phối phần mềm truyền thống của gã khổng lồ Hàn Quốc, sau dòng Galaxy S, tâm điểm của làn sóng cập nhật tiếp theo chắc chắn sẽ gọi tên các thiết bị màn hình gập Galaxy Z Fold7 và Flip7 cao cấp nhất của năm ngoái.

Lộ diện danh sách thiết bị Galaxy tiếp theo nhận được One UI 9 - Ảnh 1.

One UI 9 sắp đổ bộ những thiết bị Galaxy nào?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Việc ưu tiên cho bộ đôi Galaxy Z là bước đi chiến lược mang tính dọn đường. Samsung được dự báo sẽ trình làng thế hệ màn hình gập mới gồm Galaxy Z Fold8, Flip8 và phiên bản mới Z Fold8 Wide vào sự kiện diễn ra vào tháng 7.2026. Các dòng máy mới này sẽ chạy sẵn phiên bản ổn định của One UI 9. Do đó, việc tung bản Beta lên dòng Z Fold7 và Z Flip7 ở thời điểm hiện tại là cơ hội vàng để Samsung thu thập dữ liệu, tối ưu hóa các tính năng đa nhiệm độc quyền cho màn hình gập trước khi chính thức bấm nút phát hành toàn cầu.

Bên cạnh đó, các dòng máy như Galaxy S25 series và một số đại diện đời mới của dòng Galaxy A cũng được cho là nằm trong danh sách xếp hàng tiếp theo của chương trình thử nghiệm này.

Thời gian phát hành bản ổn định

Để tránh việc kéo dài thời gian thử nghiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ ra mắt của các dòng flagship mới, Samsung nhiều khả năng sẽ giới hạn số lượng thiết bị tham gia Beta trong một phạm vi nhất định.

Phiên bản One UI 9 chính thức ổn định dự kiến sẽ được tung ra vào tháng 7 năm nay, đồng hành cùng sự kiện ra mắt của dòng điện thoại gập Galaxy Z Fold8 và Z Flip8. Ngay sau đó, lộ trình cập nhật diện rộng sẽ được triển khai tới toàn bộ các dòng máy Galaxy đủ điều kiện khác. Đối với người dùng Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, đây là thời điểm thích hợp để dọn dẹp bộ nhớ và sẵn sàng trải nghiệm những công nghệ phần mềm mới nhất từ Samsung.

Tin liên quan

Người dùng Galaxy S26 chính thức đón One UI 9 đầu tiên

Người dùng Galaxy S26 chính thức đón One UI 9 đầu tiên

Galaxy S26 đã được Samsung trao đặc quyền trải nghiệm One UI 9 sớm nhất thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung One UI 9 thiết bị Galaxy CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM bản cập nhật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận