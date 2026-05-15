Tại sao cùng bật Always On Display mà Galaxy dòng S lại bền pin hơn dòng A?

Tính năng Always On Display (AOD - màn hình luôn bật) từ lâu là niềm tự hào của người dùng Samsung Galaxy, giúp xem nhanh thông báo mà không cần chạm vào máy. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy là một cái giá không hề nhỏ về năng lượng mà không phải ai cũng thấu hiểu.

Kể từ khi ra mắt lần đầu trên Galaxy S7 vào năm 2016, AOD đã trở thành tính năng tiêu chuẩn trên hầu hết điện thoại Samsung, từ dòng flagship Galaxy S26 cho đến các dòng phổ thông như Galaxy A25 hay A57. Dù được quảng cáo là chỉ sử dụng năng lượng tối thiểu, các thử nghiệm thực tế từ bên thứ ba đã chỉ ra một sự thật khác: AOD có thể ngốn tới 1% pin mỗi giờ.

Always On Display ngốn bao nhiêu pin mỗi ngày?

Sự khác biệt của Always On Display đến từ công nghệ màn hình

Lý do khiến mức độ hao pin khác nhau giữa các dòng máy nằm ở công nghệ tấm nền. Các dòng flagship đời mới (S24, S25, S26) được trang bị màn hình LTPO tiên tiến, có khả năng hạ tần số quét xuống mức cực thấp chỉ 1 Hz khi hiển thị nội dung tĩnh. Điều này giúp giảm thiểu tối đa áp lực lên viên pin.

Ngược lại, các dòng máy tầm trung như Galaxy A hay M thường không sở hữu công nghệ thích ứng này. Màn hình của chúng thường phải duy trì tần số quét cao (60 Hz hoặc 90 Hz) ngay cả khi chỉ hiển thị một đồng hồ nhỏ trên nền đen. Thử nghiệm trên Galaxy A5 từng ghi nhận mức tiêu hao lên đến 20% pin chỉ sau 24 giờ bật AOD - một con số đủ để khiến người dùng phải cân nhắc.

Thử nghiệm từ DXOMark cho thấy pin điện thoại có thể cạn nhanh hơn từ 3 đến 4 lần khi kích hoạt màn hình luôn bật. Ngay cả Samsung cũng ngầm thừa nhận điều này khi thiết lập chế độ tiết kiệm pin (Power Saving) sẽ tự động vô hiệu hóa AOD để kéo dài thời gian sử dụng.

Bên cạnh đó, việc người dùng cá nhân hóa AOD với nhiều widget, hình nền màu sắc hay thanh cập nhật Now bar cũng vô tình 'tiếp tay' cho việc đốt pin nhanh hơn. Càng nhiều điểm ảnh được thắp sáng, viên pin càng phải hoạt động vất vả hơn.

Làm sao để dung hòa giữa tiện lợi và thời lượng pin?

Để không phải hy sinh tính năng yêu thích mà vẫn bảo vệ được dung lượng pin, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên chuyển sang chế độ 'Tap to Show' thay vì để màn hình sáng liên tục. Ngoài ra, việc hạn chế các widget rườm rà và sử dụng giao diện AOD đơn giản nhất có thể sẽ giúp chiếc Galaxy của bạn trụ vững hơn qua một ngày dài làm việc.