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Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy A27 bất ngờ lộ loạt màu sắc mới

Phong Đỗ
Phong Đỗ
06/06/2026 14:01 GMT+7

Không chỉ có màu sắc mới, Galaxy A27 sẽ mang đến một nâng cấp đáng giá so với thế hệ tiền nhiệm.

Sau khi những hình ảnh dựng (render) đầu tiên của Samsung Galaxy A27 bị rò rỉ vào tháng 4 làm lộ diện phiên bản màu tím bí ẩn, giới công nghệ lại tiếp tục đón nhận thêm hai nguồn tin rò rỉ mới phơi bày trọn vẹn các tùy chọn màu sắc của thế hệ kế nhiệm Galaxy A26. Những hình ảnh rò rỉ mới nhất đã mang đến cho các khách hàng tiềm năng cái nhìn cận cảnh về thiết kế ngoại hình của máy, giúp họ có thêm thời gian cân nhắc lựa chọn phiên bản yêu thích trước khi sản phẩm chính thức được tung ra thị trường trong vài tháng tới.

Thế hệ Galaxy A27 lộ trọn bộ 4 màu sắc

Cụ thể, các hình ảnh dựng được cho là của Galaxy A27 do hai nguồn tin OnLeaksMy Mobiles chia sẻ đã hiển thị thiết bị với ba màu sắc thời thượng gồm đen, xanh dương và hồng nhạt. Chưa dừng lại ở đó, một danh mục sản phẩm từ trang bán lẻ trực tuyến do tài khoản Mohammed Khatri phát hiện còn hé lộ thêm một biến thể màu sắc bắt mắt khác là xanh bạc hà (Mint). Mặc dù các bức ảnh vừa được đăng tải không làm phát lộ thêm bất kỳ chi tiết kỹ thuật mới nào về mặt cấu hình của Galaxy A27, chúng đã hoàn thiện bức tranh toàn cảnh về bộ sưu tập màu sắc trẻ trung mà Samsung trang bị cho phân khúc này.

Galaxy A27 bất ngờ lộ loạt màu sắc mới 'đốn tim' người dùng - Ảnh 1.

Loạt màu sắc của Galaxy A27 bị rò rỉ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù các thông tin chi tiết về phần cứng vẫn được giữ kín, các nguồn tin rò rỉ trước đó khẳng định Galaxy A27 sẽ sở hữu một hệ thống camera trước được nâng cấp mạnh mẽ so với chiếc Galaxy A26 tiền nhiệm. Đặc biệt, niềm tin của người dùng càng được củng cố khi gần đây, chính ông lớn công nghệ Hàn Quốc Samsung đã vô tình xác nhận sự tồn tại của thiết bị này trên hệ thống của mình, đồng thời chiếc điện thoại rất có thể sẽ được đặt chân đến thị trường Mỹ.

Loạt ảnh rò rỉ về các tùy chọn màu sắc của Galaxy A27 đã hâm nóng bầu không khí trước thềm ra mắt của dòng sản phẩm tầm trung nhà Samsung. Sự kết hợp giữa diện mạo đa màu sắc bắt mắt cùng cải tiến hứa hẹn về camera selfie chắc chắn sẽ biến Galaxy A27 thành một cái tên thu hút nhiều sự chú ý của người tiêu dùng trong thời gian tới.

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Samsung Rò rỉ màu sắc Galaxy A27
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