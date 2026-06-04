Galaxy AI bất ngờ hiển thị trên smartphone Samsung đời cũ

Cụ thể, một số tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) của Galaxy AI, vốn không được Samsung hỗ trợ chính thức trên các điện thoại Galaxy đời cũ, lại xuất hiện trong menu cài đặt và gây nhầm lẫn cho người dùng.

Galaxy AI xuất hiện trên điện thoại không được hỗ trợ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITALTRENDS

Một người dùng đã chia sẻ video quay từ Galaxy Z Flip5 xuất hiện các tính năng Galaxy AI như Health Assist và Audio Eraser. Theo video, Health Assist thỉnh thoảng xuất hiện trong phần cài đặt cá nhân của Galaxy AI, trong khi Audio Eraser có thể được tìm thấy trong mục Galaxy AI của Secure Folder.

Tuy nhiên, đây là những tính năng không thể sử dụng được. Người dùng cho biết các tùy chọn chỉ xuất hiện trong menu cài đặt trong giây lát và biến mất khi họ cố gắng truy cập, giống như cách chúng đã được cài đặt nhưng không thể sử dụng.

Samsung nói gì khi Galaxy AI xuất hiện trên điện thoại không được hỗ trợ?

Trong một tuyên bố được Sammyfans ghi nhận, một đại diện từ trang cộng đồng của Samsung thông báo sự cố hiển thị Health Assist trên Galaxy Z Flip5 đã được khắc phục trong bản cập nhật ứng dụng Samsung Health mới nhất, phiên bản 6.32. Samsung khuyến nghị người dùng kiểm tra xem họ có đang sử dụng phiên bản Samsung Health mới nhất hay không và đề xuất cập nhật ứng dụng thông qua Google Play hoặc Galaxy Store nếu cần.

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Samsung cũng cho biết, nếu người dùng vẫn gặp sự cố sau khi cập nhật Samsung Health, họ nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ thông qua ứng dụng Samsung Health và có thể được yêu cầu cung cấp thông tin thành viên Samsung cùng chi tiết báo cáo sự cố.

Mặc dù phản hồi của Samsung đã giải quyết vấn đề liên quan đến Health Assist, nhưng công ty vẫn chưa giải thích rõ lý do tại sao các tính năng Galaxy AI không được hỗ trợ, như Audio Eraser, tiếp tục xuất hiện trên một số thiết bị cũ hơn. Vấn đề này gây khó hiểu cho người dùng, đặc biệt khi các tính năng AI có thể tồn tại trong phần mềm nhưng không được kích hoạt.