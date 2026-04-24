iPhone 18 Ultra màn hình gập lộ diện thiết kế

Phong Đỗ
24/04/2026 13:51 GMT+7

iPhone 18 Ultra lần đầu lộ diện ngoài đời thực, liệu có đủ sức 'khai tử' iPad mini?

Những hình ảnh rò rỉ đầu tiên về bộ ba iPhone 18 Pro, Pro Max và đặc biệt là biến thể màn hình gập iPhone 18 Ultra vừa xuất hiện. Tuy nhiên, siêu phẩm đắt giá nhất lịch sử Apple lại mang đến nhiều tranh cãi hơn là sự kỳ vọng.

Loạt mô hình của thế hệ iPhone 18 đã lộ diện

iPhone 18 Ultra: Khi chiếc điện thoại đắt nhất chỉ có... 2 camera

Theo các bản vẽ CAD (thiết kế được sự hỗ trợ của máy tính) rò rỉ từ chuỗi cung ứng, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ mang tên gọi iPhone 18 Ultra. Mặc dù được định vị ở phân khúc siêu cao cấp, mô hình của Ultra lại gây ngỡ ngàng khi chỉ sở hữu cụm camera kép. Đây là một bước đi khá khó hiểu của Apple, trong khi các dòng Pro vốn đã sở hữu 3 ống kính từ lâu.

Điểm gây sốc tiếp theo chính là sự biến mất của MagSafe. Trên mô hình thử nghiệm, vòng nam châm đặc trưng của Apple hoàn toàn vắng bóng. Liệu Apple đang phát triển công nghệ sạc mới cho điện thoại gập hay việc tối ưu độ mỏng đã buộc họ phải hy sinh tính năng này?

iPhone 18 Pro Max: 'Lồi' hơn và dày hơn

Nếu mẫu Ultra hướng đến sự đột phá về hình dáng thì iPhone 18 Pro Max lại chọn cách nâng cấp sức mạnh phần cứng. Nhìn qua, thiết kế của máy không mấy khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm, nhưng cụm camera đã trở nên dày một cách đáng kể.

iPhone 18 Pro Max có cụm camera dày hơn so với thế hệ tiền nhiệm

Số liệu đo đạc cho thấy tổng độ dày của iPhone 18 Pro Max (tính cả ống kính) lên tới 13,77 mm, tăng mạnh so với mức 12,92 mm trên iPhone 17 Pro Max. Có vẻ như Apple đang nỗ lực đưa những cảm biến quang học lớn vào bên trong, bất chấp việc thiết kế của máy ngày càng trở nên cồng kềnh hơn.

Đối thủ đáng gờm của iPad mini

Khi mở rộng hoàn toàn, iPhone Ultra phô diễn một không gian hiển thị rộng lớn. Với chiều rộng màn hình tương đương chiều dài của một chiếc Pro Max và viền màn hình siêu mỏng, iPhone Ultra có diện tích sử dụng gần tiệm cận với iPad mini. Đây hứa hẹn sẽ là thiết bị '2 trong 1' lý tưởng nhất từ trước đến nay của 'nhà táo'.

iPhone 18 Ultra lớn gần bằng iPad mini

Theo lộ trình rò rỉ, bộ ba này sẽ cùng ra mắt vào tháng 9 tới. Trong khi đó, các phiên bản giá rẻ hơn như iPhone 18e hay iPhone Air 2 sẽ được để dành cho đợt ra mắt vào mùa xuân năm sau.

Apple sắp 'lột xác' camera iPhone 18 Pro với công nghệ mới

Chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station trên Weibo đã xác nhận khả năng iPhone 18 Pro sẽ được trang bị camera với khẩu độ thay đổi.

iPhone 18 Ultra thiết kế Apple màn hình gập iPad mini iPhone gập
