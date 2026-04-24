Apple sắp 'lột xác' camera iPhone 18 Pro với công nghệ mới

Kiến Văn
24/04/2026 10:16 GMT+7

Chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station trên Weibo đã xác nhận khả năng iPhone 18 Pro sẽ được trang bị camera với khẩu độ thay đổi.

Đáng chú ý, đây chỉ là một trong bốn nâng cấp camera mà Apple đang phát triển cho các mẫu iPhone tương lai, bắt đầu với iPhone 18 Pro ra mắt trong năm nay. Tuy nhiên, khẩu độ thay đổi là tính năng nổi bật nhất, cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến camera, từ đó điều chỉnh độ sâu trường ảnh.

iPhone 18 Pro có thể khiến máy ảnh DSLR phải dè chừng

ẢNH: DIGITALTRENDS

Theo Digitaltrends, nhờ trang bị khẩu độ thay đổi, camera trên iPhone 18 Pro có thể cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, tăng độ mờ hậu cảnh trong ảnh chân dung, hoặc giảm ánh sáng khi chụp phong cảnh dưới ánh sáng ban ngày. Nói cách khác, iPhone 18 Pro có thể sẽ có khả năng điều chỉnh khẩu độ tương tự như máy ảnh DSLR, nhưng thông qua các nút điều khiển trên màn hình thay vì vòng xoay cơ học.

Nhiều nâng cấp camera hứa hẹn cho iPhone 18 Pro

Ngoài nâng cấp khẩu độ, ba cải tiến khác cũng đang được Apple phát triển, mặc dù chưa rõ khả năng công ty áp dụng ngay với iPhone 18 Pro hay triển khai dần cho các mẫu iPhone tương lai.

Đầu tiên, camera chính có thể được trang bị cảm biến lớn hơn với kích thước 1/1,12 inch, giúp tăng độ chi tiết và cải thiện hiệu suất chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Thứ hai, camera siêu rộng sẽ được trang bị tính năng chống rung quang học (OIS), cho phép thu được góc nhìn rộng hơn trong chế độ chụp ảnh hành động thay vì sử dụng ổn định hình ảnh điện tử (EIS) như hiện tại. Cuối cùng, camera tele có thể đạt độ phân giải 200 MP, giúp camera zoom trên iPhone có thể cạnh tranh mạnh mẽ với các sản phẩm như Find X9 Ultra và vivo X300 Ultra.

Ở thời điểm hiện tại, Apple vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về những nâng cấp này. Mặc dù nâng cấp khẩu độ thay đổi trên iPhone 18 Pro rất đáng mong đợi, ba cải tiến còn lại có thể mang lại nhiều lợi ích hơn. Sẽ không ngạc nhiên nếu ba tính năng nói trên sẽ được Apple triển khai dần cho các thế hệ iPhone tiếp theo nhằm tạo ra sự khác biệt theo từng năm.

Người hâm mộ có thể hụt hẫng vì iPhone 18 Pro ít đột phá

iPhone 18 Pro sắp sản xuất nhưng thiếu thay đổi lớn, khiến người dùng cân nhắc chờ thế hệ sau hoặc phiên bản đột phá hơn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
