Người hâm mộ có thể hụt hẫng vì iPhone 18 Pro ít đột phá

Theo PhoneArena, iPhone 18 Pro gần như đã hoàn thiện và sẵn sàng bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, nếu mong đợi một sự thay đổi thiết kế lớn như iPhone 17 Pro vào năm ngoái, có lẽ người dùng sẽ phải thất vọng.

Apple có thể sẽ ra mắt iPhone 18 Pro với tùy chọn màu đỏ ẢNH: Digital Chat Station

Báo cáo chỉ ra rằng, iPhone 18 Pro sẽ không có nhiều khác biệt về ngoại hình so với tiền nhiệm. Cụ thể, thiết kế của iPhone 18 Pro dự kiến tương tự như iPhone 17 Pro, với cụm Dynamic Island nhỏ hơn và cảm biến Face ID có thể được tích hợp dưới màn hình. Tuy nhiên, Apple đang gặp khó khăn trong việc thực hiện điều này và nếu không thành công, sản phẩm sẽ trông giống như một phiên bản nâng cấp nhẹ của iPhone 17 Pro.

Người dùng băn khoăn nâng cấp iPhone 18 Pro

Về phần cứng, Apple dự kiến trang bị modem di động thế hệ mới cho toàn bộ dòng iPhone 18. Mặc dù chip xử lý sẽ được nâng cấp, nhưng sự cải thiện về hiệu năng có thể không đáng kể đối với người dùng thông thường. Một trong những nâng cấp hứa hẹn nhất trên sản phẩm có thể đến từ viên pin lớn hơn, với dung lượng được đồn đoán lên đến gần 5.200 mAh.

Ngay cả khi nâng cấp lớn về pin, nhiều người cho rằng iPhone 18 Pro có thể trở thành một sản phẩm thừa thãi trong bối cảnh iPhone Ultra - chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple được chờ đợi lâu - sẽ là tâm điểm chú ý trong năm nay. Sự xuất hiện của iPhone gập khiến iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trở thành những sản phẩm chỉ tồn tại để lấp đầy khoảng trống, trong khi sự chú ý sẽ dồn vào iPhone Ultra và iPhone 20 Pro trong tương lai.

Nếu đang cân nhắc nâng cấp chiếc iPhone cũ của mình, có lẽ người dùng nên chờ thêm một năm nữa để sở hữu một sản phẩm đáng giá hơn. Trừ khi thực sự bị thu hút bởi màu đỏ mới của iPhone 18 Pro, người dùng hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua.