iPhone 18 Pro không tăng giá, các đối thủ Android sẽ gặp khó

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa đến từ việc iPhone 18 Pro có giá rẻ, mà bởi vì các sản phẩm cạnh tranh có thể ngày càng đắt đỏ hơn.

Dẫn nguồn tin rò rỉ từ Hàn Quốc, trang Digitaltrends cho biết Apple đang phải đối mặt với chi phí bộ nhớ cao hơn cho dòng iPhone 18, đặc biệt đối với các mẫu Pro. Nguyên nhân đến từ việc giá chip nhớ DRAM và NAND tăng cao khi các nhà cung cấp ưu tiên phục vụ nhu cầu cho máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI). Thậm chí, chip thế hệ tiếp theo của Apple cũng được cho là sẽ có giá cao hơn so với thế hệ trước.

iPhone 18 Pro sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD như tiền nhiệm? ẢNH: MACRUMORS

Điều đáng chú ý là Apple dường như muốn gánh chịu áp lực chi phí này thay vì ngay lập tức chuyển nó sang người tiêu dùng. Công ty đang cố gắng giữ giá iPhone 18 Pro ở mức tương đương với thế hệ hiện tại, ngay cả khi giá điện thoại Android ở mọi phân khúc đang tăng cao. Nhà phân tích nổi tiếng Ming-chi Kuo cũng cho rằng Apple đang tìm cách giữ mức tăng giá "tối thiểu" để duy trì khả năng cạnh tranh.

iPhone 18 Pro giữ giá gây khó cho đối thủ

Nếu thông tin chính xác, Apple sẽ không cần phải hạ giá để gây khó khăn cho các đối thủ, thay vào đó họ chỉ cần duy trì mức giá ổn định trong khi các thương hiệu Android tiếp tục đẩy giá lên cao. Việc iPhone 18 Pro giữ nguyên giá có thể tạo ra khó khăn cho các đối thủ Android vì các nhà sản xuất này thường có ít khả năng hơn Apple trong việc hấp thụ sự tăng giá linh kiện.

Nhiều báo cáo chỉ ra rằng chi phí bộ nhớ tăng cao là một vấn đề chung của ngành. Nếu Apple có thể tận dụng quy mô và lợi thế chuỗi cung ứng của mình để giữ giá iPhone 18 Pro ổn định trong khi các đối thủ tăng giá, cuộc cạnh tranh về giá trị sẽ thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp, nơi người tiêu dùng thường phải chi tiêu vượt ngân sách.