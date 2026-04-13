Smartphone mới có thể dùng chip nhớ tân trang

Do nhu cầu từ các dự án AI và trung tâm dữ liệu, cuộc khủng hoảng thiếu hụt RAM đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nhiều thương hiệu điện thoại đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt chip nhớ, dẫn đến việc trang bị chip đã qua sử dụng cho các smartphone mới.

Sẽ là vấn đề lớn nếu các smartphone mới mua lại sử dụng linh kiện chip nhớ cũ ẢNH: ARSTECHNICA

Theo thông tin từ chuyên gia cung cấp tin tức công nghệ đáng tin cậy trên X, Yogesh Brar, một số thương hiệu điện thoại (không được nêu tên) đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung chip nhớ. Khi hàng tồn kho cạn kiệt, họ buộc phải dùng chip nhớ đã qua sử dụng, điều có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng trong thời gian dài.

Mối nguy hiểm từ smartphone dùng chip nhớ cũ

Giá chip nhớ, đặc biệt là DRAM và NAND, đã tăng mạnh do nhu cầu sử dụng từ các công ty lớn như NVIDIA và Microsoft - những công ty đang đầu tư hàng tỉ USD vào cơ sở hạ tầng AI. Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất điện thoại để giành lấy nguồn cung hạn chế đã dẫn đến việc giá cả tăng cao.

Dùng chip nhớ đã qua sử dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặc dù các chip này có thể vẫn hoạt động tốt, nhưng hiệu suất của chúng có thể bị suy giảm theo thời gian. Một chip mới bắt đầu với 100% tuổi thọ, trong khi chip đã qua sử dụng đã bị hao mòn, có thể dẫn đến việc chip hỏng sớm hơn dự kiến, cũng như tính ổn định hiệu suất kém hơn, đặc biệt khi chịu tải nặng.

Người dùng thường mong muốn sản phẩm mới hoàn toàn và thông tin về việc sử dụng chip đã qua sử dụng có thể gây ra sự nghi ngờ, không chỉ ảnh hưởng đến quyết định mua sắm mà còn có thể làm tổn hại đến uy tín của thương hiệu. Khi người dùng bắt đầu đặt câu hỏi về chất lượng sản phẩm, những lo ngại này có thể trở thành một thách thức lớn cho các nhà sản xuất trong tương lai.