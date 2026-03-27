Nhờ AI bùng nổ, công nghiệp chip Trung Quốc tăng trưởng mạnh

Ngành công nghiệp chip của Trung Quốc đang cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ khi cuộc chạy đua toàn cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến nhu cầu bùng nổ.

Các giám đốc điều hành ngành công nghiệp bán dẫn hôm 25.3 cho biết chi tiêu vốn cao hơn và mở rộng năng lực sản xuất đã buộc các nhà sản xuất chip chạy đua để bắt kịp.

Bà Bai Yu, Phó chủ tịch Công ty Công nghệ Vật liệu Suzhou Origins, đã nói chuyện với Reuters bên lề hội chợ thương mại Semicon China 2026 tại Thượng Hải, một trong những cuộc họp thường niên lớn nhất của ngành.

“Chúng tôi rất lạc quan về chu kỳ bộ nhớ (chip). Chúng ta đang ở trong chu kỳ bộ nhớ hiện nay và sẽ có sự mở rộng năng lực sản xuất quy mô lớn. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu, chúng tôi đã đầu tư vào việc xây dựng một cơ sở sản xuất rộng 40 héc ta, chủ yếu để cung cấp nguyên liệu thô cho khách hàng trong lĩnh vực bộ nhớ”.

Khách tham quan xem các thiết bị bán dẫn được trưng bày tại gian hàng của SuperSiC trong khuôn khổ hội chợ thương mại công nghệ bán dẫn SEMICON China, diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), ngày 25.3.2026 ẢNH: REUTERS

Theo một giám đốc điều hành trong ngành, năng lực sản xuất chip của Trung Quốc dùng trong ô tô, điện thoại thông minh và thiết bị điện tử dự kiến sẽ đạt 42% sản lượng toàn cầu vào năm 2028.

Ngoài ra, Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp lớn toàn cầu về các kết nối quang học, một lớp quan trọng liên kết các chip bên trong trung tâm dữ liệu.

Điều này diễn ra vào thời điểm AI đang trở nên hữu ích hơn, theo lời ông Zhou Limin của đơn vị MRSI thuộc Mycronic, chuyên sản xuất thiết bị chip độ chính xác cao.

“Từ năm ngoái đến năm nay, AI đột nhiên bùng nổ. Bên cạnh sự bùng nổ, khả năng của nó cũng tăng lên rất nhiều. Trước đây, bạn có thể sử dụng AI nhưng nó không thông minh đến vậy. Kết quả của nó không hoàn hảo. Giờ đây, nó ngày càng hoàn hảo hơn. Kết quả của nó tốt hơn cả con người. Đó là sự thay đổi lớn nhất mà chúng ta đã thấy trong vài năm qua”.

Các nhà cung cấp nước ngoài tham gia hội chợ cũng đóng vai trò trung tâm, vì họ vẫn giữ vị trí quan trọng trong các phân khúc cao cấp của chuỗi cung ứng chip kể cả khi ngành công nghiệp trong nước của Trung Quốc đang mở rộng.