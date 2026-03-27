Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nhờ AI bùng nổ, công nghiệp chip Trung Quốc tăng trưởng mạnh
Video Thế giới

Nhờ AI bùng nổ, công nghiệp chip Trung Quốc tăng trưởng mạnh

Trúc Huỳnh
27/03/2026 14:24 GMT+7

Ngành công nghiệp chip của Trung Quốc đang cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ khi cuộc chạy đua toàn cầu xây dựng cơ sở hạ tầng AI tạo ra sự bùng nổ về nhu cầu, dẫn đến chi tiêu vốn cao hơn và mở rộng năng lực sản xuất.

Các giám đốc điều hành ngành công nghiệp bán dẫn hôm 25.3 cho biết chi tiêu vốn cao hơn và mở rộng năng lực sản xuất đã buộc các nhà sản xuất chip chạy đua để bắt kịp.

Bà Bai Yu, Phó chủ tịch Công ty Công nghệ Vật liệu Suzhou Origins, đã nói chuyện với Reuters bên lề hội chợ thương mại Semicon China 2026 tại Thượng Hải, một trong những cuộc họp thường niên lớn nhất của ngành.

“Chúng tôi rất lạc quan về chu kỳ bộ nhớ (chip). Chúng ta đang ở trong chu kỳ bộ nhớ hiện nay và sẽ có sự mở rộng năng lực sản xuất quy mô lớn. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu, chúng tôi đã đầu tư vào việc xây dựng một cơ sở sản xuất rộng 40 héc ta, chủ yếu để cung cấp nguyên liệu thô cho khách hàng trong lĩnh vực bộ nhớ”.

Sự bùng nổ AI thúc đẩy ngành công nghiệp chip của Trung Quốc tăng trưởng mạnh - Ảnh 1.

Khách tham quan xem các thiết bị bán dẫn được trưng bày tại gian hàng của SuperSiC trong khuôn khổ hội chợ thương mại công nghệ bán dẫn SEMICON China, diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), ngày 25.3.2026

ẢNH: REUTERS

Theo một giám đốc điều hành trong ngành, năng lực sản xuất chip của Trung Quốc dùng trong ô tô, điện thoại thông minh và thiết bị điện tử dự kiến sẽ đạt 42% sản lượng toàn cầu vào năm 2028.

Ngoài ra, Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp lớn toàn cầu về các kết nối quang học, một lớp quan trọng liên kết các chip bên trong trung tâm dữ liệu.

Điều này diễn ra vào thời điểm AI đang trở nên hữu ích hơn, theo lời ông Zhou Limin của đơn vị MRSI thuộc Mycronic, chuyên sản xuất thiết bị chip độ chính xác cao.

“Từ năm ngoái đến năm nay, AI đột nhiên bùng nổ. Bên cạnh sự bùng nổ, khả năng của nó cũng tăng lên rất nhiều. Trước đây, bạn có thể sử dụng AI nhưng nó không thông minh đến vậy. Kết quả của nó không hoàn hảo. Giờ đây, nó ngày càng hoàn hảo hơn. Kết quả của nó tốt hơn cả con người. Đó là sự thay đổi lớn nhất mà chúng ta đã thấy trong vài năm qua”.

Các nhà cung cấp nước ngoài tham gia hội chợ cũng đóng vai trò trung tâm, vì họ vẫn giữ vị trí quan trọng trong các phân khúc cao cấp của chuỗi cung ứng chip kể cả khi ngành công nghiệp trong nước của Trung Quốc đang mở rộng.

Tin liên quan

CEO Nvidia dự báo doanh thu chip đạt 1.000 tỉ USD với AI suy luận

CEO Nvidia dự báo doanh thu chip đạt 1.000 tỉ USD với AI suy luận

Nvidia cho biết cơ hội doanh thu từ chip AI của hãng có thể đạt ít nhất 1.000 tỉ USD vào năm 2027, khi công ty vạch ra chiến lược cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong thị trường đang phát triển nhanh chóng về vận hành hệ thống AI trong thời gian thực.

AI, oanh tạc cơ B-2 và UAV cảm tử: Điểm mặt vũ khí Mỹ đánh Iran

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc AI chip AI Thượng hải Semicon China 2026 trí tuệ nhân tạo Năng lực sản xuất công nghệ công nghệ bán dẫn ngành công nghiệp chip chuỗi cung ứng chip sản xuất chip cơ sở hạ tầng AI thiết bị bán dẫn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận