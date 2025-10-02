Synology tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vào nhiều thiết bị bảo vệ dữ liệu

Ngày 1.10.2025, Synology – một trong những công ty dẫn đầu lĩnh vực lưu trữ và quản lý dữ liệu, vừa công bố giai đoạn tiếp theo trong sứ mệnh bảo vệ dữ liệu toàn cầu, nhân dịp kỷ niệm 25 năm đổi mới.

Cụ thể, công ty đã cho ra mắt loạt giải pháp mới trong sao lưu thông minh, lưu trữ doanh nghiệp và nâng cấp giải pháp năng suất văn phòng, nhằm giúp các doanh nghiệp phản ứng tốt hơn trước các mối đe dọa mạng và thích ứng với thời đại bùng nổ dữ liệu.

Bà Thachawan Chinchanakarn, Giám đốc Kinh doanh Khu vực Đông Nam Á của Synology, chia sẻ theo báo cáo khảo sát từ Synology về xu hướng chuyển đổi số năm 2025, gần 90% doanh nghiệp tại Đông Nam Á đã đầu tư vào chuyển đổi số, đó không chỉ là kế hoạch, mà là cam kết chiến lược.

Tuy nhiên, thách thức vẫn rất lớn khi 85% doanh nghiệp mới ở giai đoạn đầu, trong khi hơn 55% từng bị tấn công mạng nhưng chỉ 1/5 tin tưởng vào khả năng khôi phục sau sự cố. Trong đó, nhiều tập đoàn và doanh nghiệp tại Việt Nam cũng có nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp công nghệ lưu trữ dữ liệu tiên tiến.

Chính vì vậy đầu năm nay, Synology ra mắt ActiveProtect, thiết bị sao lưu chuyên dụng cho doanh nghiệp, bảo vệ dữ liệu trên nhiều địa điểm khác nhau.

Trong tương lai, Synology cũng sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào Synology Office Suite, gồm OCR (nhận dạng ký tự quang học), tìm kiếm ngữ nghĩa, tóm tắt nội dung và dịch thuật thời gian thực. Các tính năng này vận hành trên server tại chỗ, đảm bảo bảo mật dữ liệu nhạy cảm, đồng thời giúp cá nhân viên trong tổ chức và doanh nghiệp cộng tác hiệu quả và an toàn hơn.