CEO Nvidia dự báo doanh thu chip đạt 1.000 tỉ USD với AI suy luận

Nvidia đã nâng cao triển vọng doanh số bán chip AI, cho biết cơ hội doanh thu có thể đạt ít nhất 1.000 tỉ USD vào năm 2027. Đây là một bước nhảy vọt lớn so với con số 500 tỉ USD mà hãng dự báo trước đó cho chip Blackwell và Rubin đến năm 2026.

Tại hội nghị nhà phát triển GTC ở San Jose (bang California), Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang đã giới thiệu một CPU mới và một hệ thống AI được xây dựng trên nền tảng Groq.

Đó là một công ty khởi nghiệp về chip mà Nvidia đã mua bản quyền công nghệ với giá 17 tỉ USD vào tháng 12.2025.

Phát biểu trước đám đông, ông Huang cho biết AI đang bước vào một giai đoạn mới. Ông nói: “Cuối cùng, trí tuệ nhân tạo đã có khả năng thực hiện công việc hiệu quả, và do đó, bước ngoặt của suy luận đã đến. AI giờ đây phải suy nghĩ. Để suy nghĩ, nó phải suy luận. AI giờ đây phải hành động. Để hành động, nó phải suy luận. AI phải đọc. Để làm được điều đó, nó phải suy luận. Nó phải lập luận. Nó phải suy luận. Mỗi phần của AI, mỗi khi nó phải suy nghĩ, nó phải lập luận, nó phải hành động”.

Giám đốc điều hành NVIDIA, Jensen Huang, phát biểu tại hội nghị AI toàn cầu NVIDIA GTC ở San Jose, California (Mỹ), ngày 17.3.2026 ẢNH: REUTERS

Trong nhiều năm, GPU của Nvidia đã dẫn đầu trong việc huấn luyện các mô hình AI.

Giờ đây, trọng tâm đang chuyển sang suy luận, với các công ty như OpenAI, Anthropic và Meta đang phục vụ hàng triệu người dùng.

Điều này tạo ra nhu cầu khổng lồ mới đối với CPU, vốn đang bị Intel thống trị và cạnh tranh với các bộ xử lý đồ họa do Nvidia sản xuất.

Cựu giám đốc điều hành Intel, Pat Gelsinger, đã theo dõi các sự kiện ở San Jose và rất hứng thú về những phát biểu của CEO Huang: “Ông ấy đã trình bày rất nhiều thứ. Giờ chúng ta cần ông ấy chứng minh điều đó. Ngành công nghiệp được xây dựng dựa trên những khả năng này. Có rất nhiều đối thủ cạnh tranh đang xuất hiện, nhưng bạn biết đấy, điều này rất quan trọng. Chúng ta cần Nvidia chứng minh được khả năng của mình”.

Nvidia cũng đang nhắm đến các tác nhân AI tự động với NemoClaw. Điều đó bổ sung thêm tính bảo mật và an toàn cho nền tảng OpenClaw đang lan rộng, vốn tự động xử lý nhiều tác vụ với sự giám sát tối thiểu.