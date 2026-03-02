AI, oanh tạc cơ B-2 và UAV cảm tử: Điểm mặt vũ khí Mỹ đánh Iran

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã công bố các bức ảnh cho thấy tên lửa Tomahawk, máy bay chiến đấu F-18 và F-35 cùng với chi tiết về các cuộc tấn công vào Iran như một phần của Chiến dịch Epic Fury.

Trí tuệ nhân tạo (AI)

Theo một nguồn tin, Lầu Năm Góc đã sử dụng các dịch vụ trí tuệ nhân tạo từ Anthropic, bao gồm cả công cụ Claude của hãng này, trong cuộc tấn công vào Iran.

Chiến dịch này diễn ra một ngày sau khi Mỹ tuyên bố Anthropic là một rủi ro trong chuỗi cung ứng, ngụ ý rằng nó là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Tổng thống Donald Trump hôm 27.2 cũng đã chỉ đạo chính phủ ngừng hợp tác với công ty khởi nghiệp này.

Hiện không thể xác định các công cụ này đã được sử dụng như thế nào trong chiến dịch tấn công Iran. Lầu Năm Góc và Anthropic chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

AI của công ty Anthropic đã được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng tình báo và các lực lượng vũ trang, và đây là công ty AI đầu tiên trong số các công ty cùng ngành làm việc với thông tin mật, thông qua một thỏa thuận cung cấp thông qua nhà cung cấp dịch vụ đám mây Amazon.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN 78) tham gia Chiến dịch Epic Fury, phóng máy bay từ vùng biển phía Đông Địa Trung Hải, ngày 2.3.2026 ẢNH: X.COM/@CENTCOM

Máy bay ném bom

Khi Lầu Năm Góc tăng cường các cuộc ném bom vào quân đội Iran, máy bay ném bom tàng hình B-2 đã được điều động để tấn công các cơ sở tên lửa ngầm kiên cố của Iran bằng bom nặng khoảng 934 kg.

Máy bay B-2, trị giá 2 tỉ USD do Northrop Grumman chế tạo, đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Iran hồi tháng 6.2025. Với sải cánh dài 52,4 m và khả năng tàng hình, B-2 có thể bay 6.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu, nhưng hầu hết các nhiệm vụ đều yêu cầu nhiều lần tiếp nhiên liệu trên không.

Máy bay không người lái (UAV)

Lần đầu tiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đã sử dụng UAV tấn công tự sát được mô phỏng theo mẫu Shahed của Iran. Dựa trên những bức ảnh do Lầu Năm Góc công bố, các UAV này giống hệt với hệ thống LUCAS (Hệ thống tấn công không người lái giá rẻ) do công ty Spektreworks của Mỹ sản xuất.

Lầu Năm Góc cho biết, máy bay không người lái có giá thành thấp và được nhiều công ty cùng sản xuất.

Giá của LUCAS vào khoảng 35.000 USD. Máy bay không người lái đã trở thành một phần ngày càng quan trọng trong chiến tranh khi chiến sự giữa Nga và Ukraine thúc đẩy Mỹ và các nước khác hướng tới một chiến lược mới được gọi là “vũ khí đại trà giá cả phải chăng” - tức có sẵn nhiều vũ khí tương đối rẻ tiền sẵn sàng sử dụng.

Mỹ cũng đã sử dụng các máy bay không người lái MQ-9 Reaper và các hệ thống chống máy bay không người lái.

Tên lửa Tomahawk

Tomahawk là một loại tên lửa hành trình tầm xa thường được phóng từ biển để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ địch. Tên lửa hành trình Tomahawk được dẫn đường chính xác có thể đánh các mục tiêu từ khoảng cách 1.600 km, ngay cả trong không phận được phòng thủ nghiêm ngặt. Tên lửa dài 6,1 m, sải cánh rộng 2,5 m và nặng khoảng 1.510 kg, có giá trung bình 1,3 triệu USD/quả.

Một thỏa thuận gần đây giữa Raytheon và Lầu Năm Góc nhằm mục đích tăng sản lượng tên lửa hành trình Tomahawk lên 1.000 quả mỗi năm. Hiện Washington cũng đang có nỗ lực chi hàng triệu USD để sửa đổi và nâng cấp vũ khí, bao gồm cả hệ thống dẫn đường.

Quân đội Mỹ và các đồng minh đã thử nghiệm và sử dụng tên lửa Tomahawk tích hợp GPS trong môi trường tác chiến thực tế, như khi hải quân Mỹ và Anh phóng tên lửa Tomahawk vào các vị trí của phiến quân Houthi ở Yemen.

Tên lửa PrSM

Hình ảnh do CENTCOM công bố cho thấy quân đội Mỹ lần đầu tiên đưa vào thực chiến tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới PrSM (Tên lửa tấn công chính xác). Trong video, quả đạn PrSM được phóng từ tổ hợp pháo phản lực HIMARS M142.

Phiên bản cơ bản của PrSM được cho là đã đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách ít nhất 500 km trong cuộc thử nghiệm. Lục quân Mỹ đặt mục tiêu nâng tầm bắn lên 650 km và đang nghiên cứu gia tăng lên 1.000 km và hơn nữa.

Máy bay chiến đấu

CENTCOM đã công bố các bức ảnh và đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu F/A-18 và F-35 được sử dụng trong các cuộc tấn công vào Iran.

F-35 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm có khả năng tránh radar và mang theo các loại vũ khí dẫn đường chính xác. Mỹ đã triển khai rộng rãi F-35 khắp Trung Đông. Trong khi đó F-18, do Boeing sản xuất, là máy bay chiến đấu đa năng có thể thực hiện cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất, mang theo nhiều loại bom và tên lửa.

F-35 có thể mang nhiều loại tên lửa, chẳng hạn như những tên lửa có khả năng tìm kiếm và phá hủy các trạm radar của đối phương. Không quân Israel cũng sử dụng loại máy bay này.