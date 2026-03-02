Chiến sự Ukraine ngày 1.467: Ukraine mất bệ phóng HIMARS, Bỉ bắt tàu chở dầu Nga?

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 123 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 28.2 và rạng sáng 1.3, theo trang tin The Kyiv Independent.

Cũng theo Không quân Ukraine, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 110 UAV, trong khi ít nhất 13 UAV đã vượt qua hệ thống phòng thủ và tấn công 7 địa điểm.

Các binh sĩ Ukraine canh bắn máy bay không người lái của Nga trong một nhiệm vụ tại thị trấn tiền tuyến Druzhkivka trong vùng Donetsk (Ukraine) vào ngày 25.2 Ảnh: Reuters

Chính quyền ở một số địa phương của Ukraine sáng 1.3 thông báo ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 28 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine trong 24 giờ trước đó, theo The Kyiv Independent.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1.3 tuyên bố nhóm tác chiến phía bắc của Nga đã khiến lực lượng vũ trang Ukraine tổn thất 1 bệ phóng rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và một xe chiến đấu trang bị hệ thống phóng rốc két đa nòng Grad.

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 200 binh sĩ, một xe chiến đấu bọc thép, 21 xe, 1 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất, 1 xe chiến đấu trang bị hệ thống phóng rốc két đa nòng Grad, 3 khẩu pháo và 1 trạm trinh sát điện tử", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, theo Hãng tin TASS.

Nga phóng hơn 3.000 UAV, bom dẫn đường chỉ trong 1 tuần?

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 1.3 viết trên mạng xã hội X rằng trong tuần cuối cùng của mùa đông, Nga đã phóng hơn 1.720 máy bay không người lái (UAV) tấn công, gần 1.300 bom dẫn đường và hơn 100 tên lửa các loại nhằm vào Ukraine.

Mùa đông năm 2025-2026 được mô tả là mùa đông khắc nghiệt nhất của Ukraine từ trước đến nay, khi các cuộc tấn công dữ dội của Nga vào hệ thống năng lượng, kết hợp với đợt rét đậm, theo The Kyiv Independent.

Cũng theo ông Zelensky, trong suốt 3 tháng mùa đông, Nga đã phóng hơn 14.670 bom dẫn đường, 738 tên lửa và gần 19.000 UAV tấn công.

Ngoài ra, theo phân tích của AFP hôm 1.3, Nga đã phóng tên lửa vào Ukraine trong tháng 2 với số lượng lớn hơn bất kỳ tháng nào khác kể từ ít nhất là đầu năm 2023 trong các cuộc tấn công ban đêm, đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.



Phân tích của AFP chỉ ra lực lượng Nga đã phóng 288 tên lửa vào Ukraine trong tháng 2, tăng khoảng 113% so với 135 tên lửa được phóng trong tháng 1. Đây là số lượng tên lửa do Nga phóng sang Ukraine vào ban đêm trong một tháng cao nhất kể từ khi Không quân Ukraine bắt đầu thường xuyên công bố số liệu thống kê vào đầu năm 2023.

Đến tối 1.3 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc từ Tổng thống Zelensky cũng như phân tích của AFP.

Bỉ tuyên bố bắt tàu dầu thuộc hạm đội ngầm của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 1.3 đã ca ngợi quyết định của Bỉ về việc bắt giữ một tàu chở dầu bị nghi ngờ thuộc hạm đội ngầm của Nga, theo Reuters.

"Con tàu này từ lâu đã nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ, EU và Anh, nhưng vẫn tiếp tục vận chuyển dầu của Nga một cách bất hợp pháp bằng cách sử dụng cờ giả và giấy tờ giả", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Ông Zelensky viết tiếp: "Chúng tôi hoan nghênh hành động mạnh mẽ này chống lại 'kho bạc' nổi của Moscow và cảm ơn Pháp đã hỗ trợ chiến dịch".

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken thông báo nước này đã bắt giữ một tàu chở dầu thuộc hạm đội ngầm của Nga hôm 1.3. Đây là lần đầu tiên Bỉ bắt giữ một tàu dầu thuộc hạm đội ngầm của Nga, theo The Kyiv Independent.

"Trong vài giờ qua, lực lượng vũ trang của chúng tôi, với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Pháp, đã lên tàu một tàu chở dầu thuộc hạm đội ngầm của Nga. Hiện tại, con tàu đang được hộ tống đến cảng Zeebrugge, nơi tàu sẽ bị bắt giữ", ông Francken thông báo trên X.

Một quan chức Bỉ cho hay con tàu bị bắt giữ có tên là Ethera và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Các lệnh cấm vận của phương Tây áp đặt lên Moscow vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và nhằm mục đích cắt giảm doanh thu dầu mỏ của Nga đã dẫn đến sự nổi lên của một "hạm đội ngầm" gồm các tàu chở dầu giúp Moscow duy trì xuất khẩu dầu thô, theo Reuters.

Đến tối 1.3 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với vụ tàu dầu bị bắt giữ. Nga lâu nay gọi việc bắt giữ các tàu chở dầu hoặc tàu chở hàng của mình là hành vi cướp biển.

