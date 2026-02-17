Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lầu Năm Góc đã sử dụng mô hình AI Claude khi bắt giữ Tổng thống Venezuela?
Video Thế giới

Lầu Năm Góc đã sử dụng mô hình AI Claude khi bắt giữ Tổng thống Venezuela?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
17/02/2026 05:34 GMT+7

Công ty Anthropic sở hữu trí tuệ nhân tạo Claude AI đã công khai nhấn mạnh trọng tâm vào ‘các biện pháp bảo vệ’, nhằm hạn chế việc sử dụng công nghệ của họ cho mục đích quân sự.

Theo các báo cáo từ các báo Axios và Wall Street Journal, quân đội Mỹ đã tích cực sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo Claude (Claude AI) của công ty Anthropic trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1, qua đó cho thấy công nghệ của công ty này đã đóng vai trò trực tiếp trong cuộc đột kích ở nước ngoài.

Theo các bài báo, Claude AI đã được sử dụng trong suốt chiến dịch, chứ không chỉ trong giai đoạn chuẩn bị. Vai trò cụ thể vẫn chưa rõ ràng, mặc dù quân đội Mỹ đã từng sử dụng các mô hình AI để phân tích hình ảnh vệ tinh và thông tin tình báo theo thời gian thực.

Chính sách sử dụng của công ty Anthropic, có trụ sở tại San Francisco, nghiêm cấm việc sử dụng công nghệ của mình để “tạo điều kiện cho bạo lực, phát triển vũ khí hoặc tiến hành giám sát”. Không có người Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc đột kích, nhưng hàng chục binh sĩ và nhân viên an ninh Venezuela lẫn Cuba đã thiệt mạng vào ngày 3.1.

Lầu Năm Góc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo Claude để bắt giữ ông Maduro? - Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro được dẫn giải đến Tòa án Liên bang Daniel Patrick Moynihan để trình diện lần đầu trước các cáo buộc liên bang của Mỹ, tại thành phố New York (Mỹ), ngày 5.1.2026.

ẢNH: REUTERS

Một phát ngôn viên của Anthropic nói với Axios rằng: “Chúng tôi không thể bình luận về việc liệu Claude, hay bất kỳ mô hình AI nào khác, có được sử dụng cho bất kỳ hoạt động cụ thể nào, dù là mật hay không. Bất kỳ việc sử dụng Claude nào - dù trong khu vực tư nhân hay trong chính phủ - đều phải tuân thủ Chính sách Sử dụng của chúng tôi”.

Các đối thủ của Anthropic như OpenAI, Google và xAI của tỉ phú Elon Musk đều có các thỏa thuận cho phép Lầu Năm Góc truy cập vào các mô hình của họ mà không có nhiều biện pháp bảo vệ áp dụng cho người dùng thông thường. Nhưng chỉ có Claude được triển khai, thông qua hợp tác với Palantir Technologies, trên các nền tảng mật được sử dụng cho các công việc nhạy cảm nhất của quân đội Mỹ.

Thông tin này được đưa ra vào thời điểm khó xử đối với công ty Anthropic. Trong những tuần gần đây, công ty công khai nhấn mạnh cam kết đối với các biện pháp bảo vệ AI và định vị mình là lựa chọn thay thế có ý thức về an toàn trong ngành công nghiệp AI. Giám đốc điều hành Dario Amodei đã cảnh báo về những mối nguy hiểm hiện hữu do việc sử dụng AI không kiểm soát gây ra.

Hôm 9.2, người đứng đầu Nhóm Nghiên cứu Bảo vệ của Anthropic, Mrinank Sharma, đã đột ngột từ chức với một lời cảnh báo khó hiểu rằng “thế giới đang gặp nguy hiểm”. Vài ngày sau, công ty này đã rót 20 triệu USD vào một nhóm vận động chính trị ủng hộ xây dựng quy định sử dụng AI.

Anthropic được cho là đang đàm phán với Lầu Năm Góc về việc có nên nới lỏng các hạn chế đối với việc triển khai AI để nhắm mục tiêu vũ khí tự động và giám sát trong nước hay không. Tình trạng bế tắc này đã làm đình trệ một hợp đồng trị giá lên tới 200 triệu USD, với việc Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố sẽ không sử dụng các mô hình “không cho phép các bạn tiến hành chiến tranh”.

Tin liên quan

Ông Trump hé lộ vũ khí bí ẩn 'khóa tay' phòng không Venezuela

Ông Trump hé lộ vũ khí bí ẩn 'khóa tay' phòng không Venezuela

Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã triển khai một vũ khí mang tên "Discombobulator" để chống lại các hệ thống tên lửa của Venezuela.

Ngành lọc dầu Mỹ quá tải vì dầu thô đổ về từ Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

trí tuệ nhân tạo AI quân đội Mỹ thông tin tình báo Claude AI Nicolas Maduro anthropic Lầu năm góc Google Elon Musk công ty Anthropic Pete Hegseth Venezuela Cuba Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận