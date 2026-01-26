Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump hé lộ vũ khí bí ẩn 'khóa tay' phòng không Venezuela
Video Thế giới

Ông Trump hé lộ vũ khí bí ẩn 'khóa tay' phòng không Venezuela

La Vi
La Vi
26/01/2026 12:22 GMT+7

Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã triển khai một vũ khí mang tên "Discombobulator" để chống lại các hệ thống tên lửa của Venezuela.

Tổng thống Donald Trump mới đây tiết lộ thêm thông tin về loại vũ khí bí mật mà ông nói quân đội Mỹ đã dùng để vô hiệu hóa phòng không của Venezuela trong một cuộc đột kích dẫn đến việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân.

Trong vụ tấn công bất ngờ vào ngày 3.1, các lính đặc nhiệm Mỹ đã bắt cóc ông Maduro từ khu phức hợp của ông mà không phải chịu bất kỳ thương vong nào hoặc mất một máy bay nào. Lầu Năm Góc cho biết hơn 150 máy bay và trực thăng đã tham gia vào chiến dịch.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Post được công bố hôm 24.1, ông Trump nói rằng vũ khí bí mật đã "khiến [thiết bị của đối phương] không hoạt động".

Ông Trump tiết lộ: "Discombobulator (tạm dịch: thiết bị gây rối loạn). Tôi không được phép nói về nó".

Ông nói thêm rằng khi Mỹ triển khai loại vũ khí này, Venezuela dù có trang bị tên lửa mua từ Nga và Trung Quốc nhưng đã không thể sử dụng được. Tổng thống Mỹ nói: "Chúng tôi tiến vào, họ nhấn nút và không có gì hoạt động cả".

Trump tiết lộ vũ khí bí mật giúp Mỹ bắt Ông Maduro tại Venezuela - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trở về Mỹ

ẢNH: REUTERS

Phía Mỹ cho hay 7 quân nhân bị thương trong cuộc đột kích, và một trực thăng bị hư hỏng nhưng vẫn hoạt động được. Nhiều báo cáo cho thấy Mỹ có thể đã sử dụng công nghệ gây nhiễu để vô hiệu hóa các hệ thống radar hoặc buộc chúng lộ vị trí.

Bộ Quốc phòng Venezuela nói nước này có 83 người thiệt mạng khi Mỹ tấn công, trong đó có 47 quân nhân Venezuela và 32 binh sĩ Cuba. Ông Maduro và phu nhân Cilia Flores đều bác bỏ các cáo buộc buôn lậu ma túy và vũ khí khi họ bị đưa ra trước một tòa án ở New York.

Tờ New York Post, trong một bài báo trước đó, cũng dẫn lời nhân chứng cho rằng quân đội Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí bí mật mạnh mẽ khác khiến các vệ sĩ của Tổng thống Maduro phải "quỳ xuống" theo đúng nghĩa đen. Nhân chứng này mô tả vũ khí Mỹ dường như tạo ra "làn sóng âm thanh cực mạnh" khiến đối thủ "cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung từ bên trong".

Tổng thống Trump trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh NewsNation hôm 20.1 cũng đã nhận được câu hỏi về loại vũ khí này. Ông Trump dè dặt trả lời rằng: "Không ai khác có thứ vũ khí đó. Mỹ có những vũ khí mà không ai khác biết đến. Tôi nghĩ tốt hơn là không nên nói về nó, nhưng chúng tôi có một số vũ khí thật sự đáng kinh ngạc".

Nga sau đó yêu cầu Mỹ làm rõ phát ngôn của Tổng thống Trump về các vũ khí bí mật được đề cập.

Tổng thống lâm thời Venezuela sẽ đến Mỹ

Tổng thống lâm thời Venezuela sẽ đến Mỹ

AFP hôm 22.1 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống lâm thời Venezuela sẽ sớm thăm Mỹ, động thái cho thấy Tổng thống Donald Trump sẵn sàng chấp nhận nhà lãnh đạo mới của quốc gia giàu dầu mỏ này.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
