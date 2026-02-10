OpenAI thử nghiệm chèn quảng cáo vào ChatGPT

Theo thông cáo của OpenAI ngày 10.2, doanh nghiệp đã bắt đầu thử nghiệm tính năng quảng cáo trên ChatGPT. Việc chèn quảng cáo sẽ áp dụng cho tài khoản người dùng trưởng thành, ở 2 hình thức miễn phí hoặc mua gói ChatGPT Go.

“Mục tiêu của chúng tôi là để quảng cáo hỗ trợ việc tiếp cận rộng rãi hơn các tính năng mạnh mẽ của ChatGPT, đồng thời duy trì niềm tin mà người dùng dành cho ChatGPT đối với các tác vụ quan trọng”, thông cáo của OpenAI có đoạn.

OpenAI vừa thông báo thử nghiệm tính năng chèn quảng cáo vào AI ChatGPT ẢNH: REUTERS

Công ty cho biết quảng cáo sẽ không ảnh hưởng đến câu trả lời của ChatGPT. Chẳng hạn, nếu người dùng muốn biết công thức nấu ăn, ChatGPT có thể đề xuất thêm quảng cáo về dịch vụ giao hàng.

Những quảng cáo sẽ được đề xuất dựa trên cuộc hội thoại giữa người dùng với ChatGPT trước đó. OpenAI khẳng định sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân hay cuộc hội thoại cho các nhà quảng cáo. Người dùng có thể tắt tính năng quảng cáo, song đồng nghĩa số tin nhắn mỗi ngày được thao tác cũng ít hơn.

Hiện chưa rõ liệu OpenAI có kế hoạch chèn quảng cáo vào gói ChatGPT Plus và Pro trong tương lai hay không.

Trang Axios ngày 10.2 cho hay việc chèn quảng cáo vào các chatbot đang là một vấn đề tranh luận trong các công ty AI.

Công ty Anthropic ở Mỹ cho biết họ vẫn giữ nguyên chiến lược không chèn quảng cáo. Trong khi đó, Tổng giám đốc của Google DeepMind Demis Hassabis nhận định việc OpenAI triển khai chèn quảng cáo vào GPT dường như hơi sớm, nhiều khả năng là động thái tăng doanh thu.

CEO OpenAI Sam Altman hồi tháng 12.2025 đã chỉ đạo nhân viên dồn toàn lực vào phát triển ChatGPT. Ông cho rằng nếu chỉ tập trung vào một thứ thì phải đến một thời điểm mang lại nguồn thu từ đó. Cuối năm ngoái, OpenAI đã ra “cảnh báo đỏ” trong công ty - tức giới lãnh đạo đặt ra yêu cầu tăng cường hiệu suất của ChatGPT, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh về AI ngày càng tăng về chất lượng và quy mô.