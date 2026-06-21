Microsoft thừa nhận sự cố sau khi cập nhật Windows

Sau khi phát hành bản cập nhật Patch Tuesday tháng 6 (mã hiệu KB5094126), Microsoft đã chính thức lên tiếng xác nhận một sự cố bất thường liên quan đến công cụ 'thùng rác' (Recycle Bin). Lỗi này xuất hiện ngay sau một loạt phản ánh từ người dùng về các thảm họa nghiêm trọng khác như mất truy cập OneDrive, Dropbox, khóa khôi phục BitLocker hay lỗi màn hình xanh (BSOD).

Thùng rác gặp sự cố trên hàng loạt bản Windows ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lỗi lạ trên 'thùng rác' xảy ra với mọi bản Windows

Về mặt biểu hiện, khi người dùng cố gắng thực hiện thao tác xóa vĩnh viễn một mục bất kỳ ra khỏi Thùng rác, hộp thoại xác nhận sẽ hiển thị mã tên tệp nội bộ của hệ thống thay vì tên thực tế. Ví dụ, một tệp tin thông thường có tên abc.png khi nhấn xóa sẽ bị đổi thông báo thành dạng ký tự lạ $Rxxxxx.png. Tuy nhiên phạm vi ảnh hưởng chỉ dừng lại ở mặt hiển thị trong hộp thoại, tên tệp gốc vẫn chuẩn xác trong danh sách tổng và khi nhấn khôi phục, tệp tin vẫn quay về thư mục ban đầu với tên gọi chính xác.

Sự cố hiển thị sai lệch này càn quét trên quy mô rộng lớn, ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản Windows được hỗ trợ hiện nay bao gồm cả dòng máy cá nhân lẫn máy chủ. Ở phân khúc cá nhân (Client), lỗi xuất hiện từ Windows 10 phiên bản 22H2, các bản Enterprise LTSC đến các thế hệ Windows 11 như 23H2, 24H2, 25H2 và 26H1. Ở phân khúc máy chủ (Server), toàn bộ các nền tảng từ Windows Server 2012, 2016, 2019, 2022 cho đến phiên bản mới nhất là Windows Server 2025 đều ghi nhận tình trạng bất thường tương tự.

Hiện tại, Microsoft đang nỗ lực phát triển một giải pháp xử lý triệt để và cam kết sẽ tung ra trong bản cập nhật Windows tương lai, dù chưa rõ hãng sẽ đợi đợt Patch Tuesday tiếp theo hay phát hành bản vá khẩn cấp. Riêng các khách hàng thương mại và doanh nghiệp có thể triển khai một biện pháp khắc phục tạm thời ngay lập tức để ổn định hệ thống. Tuy nhiên, các tổ chức này được khuyến cáo cần chủ động liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp của Microsoft để nhận thêm các hướng dẫn chi tiết.