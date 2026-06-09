Microsoft được minh oan vụ máy tính Dell, HP gặp sự cố nghiêm trọng

Theo Neowin, nhiều người dùng máy tính Dell và HP thời gian gần đây liên tục phản ánh về tình trạng thiết bị rơi vào vòng lặp khởi động vô tận, dính lỗi màn hình xanh chết chóc (BSOD) hoặc liên tục yêu cầu nhập mã khóa khôi phục BitLocker. Ban đầu, các nghi ngại đều đổ dồn vào hệ điều hành Windows 11 của Microsoft. Tuy nhiên, các thông báo hỗ trợ chính thức mới nhất từ cả Dell lẫn HP đã chính thức minh oan cho gã khổng lồ phần mềm, đồng thời chỉ đích danh thủ phạm đến từ lỗi phần mềm hệ thống của chính các hãng phần cứng này.

Windows 11 bất ngờ được minh oan sau sự cố của máy tính Dell và HP ẢNH: Chụp màn hình

Nguyên nhân khiến máy tính Dell và HP sập nguồn liên tục

Đối với các hệ thống của Dell, sự cố treo máy và lặp vòng khởi động lại xuất phát từ một lỗi nghiêm trọng trong công cụ hỗ trợ chính thức của hãng. Cụ thể, Dell xác nhận phiên bản 5.5.16.0 của phần mềm Dell SupportAssist Remediation và Alienware SupportAssist Remediation là tác nhân kích hoạt lỗi màn hình xanh. Thành phần lỗi này vốn được tích hợp kèm trong bộ công cụ khôi phục hệ điều hành SupportAssist OS Recovery Tools nhưng vận hành độc lập với ứng dụng SupportAssist chính. Để xử lý triệt để, Dell khuyến nghị người dùng không cần gỡ bỏ ứng dụng chính mà hãy nhanh chóng cập nhật lên phiên bản vá lỗi 5.5.16.1 thông qua tính năng "Update Software" hoặc công cụ Dell Command Update, đồng thời lưu ý sao lưu dữ liệu và cắm nguồn điện liên tục trong quá trình cài đặt.

Trong khi đó, người dùng máy tính HP lại phải đối mặt với một rắc rối gây ức chế không kém liên quan đến tính năng Secure Boot sau khi cài đặt các bản cập nhật bảo mật Patch Tuesday tháng 4.2026 của Windows 11. HP giải thích thiết bị sẽ rơi vào một vòng lặp khôi phục BitLocker vô tận, bắt người dùng nhập mã khóa xác thực liên tục khi khởi động do các chứng chỉ UEFI Secure Boot CA 2023 mới gặp sự cố, không áp dụng được một cách chính xác vào hệ thống. Giải pháp được HP đưa ra là khuyến cáo người dùng cấu hình lại các chứng chỉ Secure Boot cần thiết và nâng cấp máy tính lên phiên bản BIOS mới nhất hiện có trước khi tiến hành cập nhật các bản vá của Microsoft.

Làn sóng sự cố lặp vòng khởi động trên máy tính Dell và HP là lời nhắc nhở đối với người dùng về tầm quan trọng của việc cập nhật đồng bộ giữa hệ điều hành và phần mềm của nhà sản xuất. Đối với các quản trị viên hệ thống hoặc cá nhân đang phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các lỗi bảo mật năng lượng và chứng chỉ UEFI này, việc truy cập các bài viết hướng dẫn trên trang chủ của Dell và HP để thay đổi cấu hình BIOS là bước đi bắt buộc để đưa thiết bị trở lại trạng thái vận hành bình thường.