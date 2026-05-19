Apple trì hoãn iPhone Ultra vì 'bất lực' trước bài toán bản lề?

Chiếc iPhone màn hình gập được mong chờ từ lâu của Apple vốn được giới thạo tin dự đoán sẽ chính thức ra mắt vào năm nay. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đang trở nên mông lung hơn bao giờ hết khi một nguồn tin rò rỉ cho biết 'táo khuyết' đang gặp phải những rào cản lớn về mặt kỹ thuật.

Nỗi ám ảnh mang tên 'bản lề' của Apple

Theo tiết lộ từ tài khoản Momentary Digital trên mạng xã hội Weibo, dự án iPhone Ultra gập có thể sẽ bị "hoãn vô thời hạn" do các vấn đề liên quan đến độ tin cậy của bản lề. Linh kiện này được cho là đã thất bại trong các bài kiểm tra nghiêm ngặt về tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của Apple.

iPhone Ultra (màn hình gập) bị trì hoãn vô thời hạn? ẢNH: GEMINI AI

Cụ thể, phần bản lề của máy không chịu nổi thử nghiệm sử dụng trong thời gian dài, xuất hiện tình trạng hao mòn và xuống cấp nghiêm trọng sau chu kỳ gập mở liên tục. Hiện chưa rõ Apple đang thực sự gặp khó khăn với linh kiện này hơn các đối thủ như Samsung, Huawei hay do tiêu chuẩn hoàn thiện của họ quá khắt khe. Nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu không giải quyết được bài toán bản lề, iPhone Ultra gập sẽ không thể ra mắt.

Dù nguồn tin nhấn mạnh việc trì hoãn là "vô thời hạn", các chuyên gia nhận định Apple khó lòng khai tử một dự án chiến lược khi đã đi đến những bước cuối cùng. Nhiều khả năng, lịch ra mắt sẽ được lùi sang năm 2027 để Apple có thêm một năm tìm kiếm giải pháp tối ưu.

Điểm sáng đáng mong chờ: Màn hình không nếp gấp

Dù gặp rắc rối với bản lề, nhưng ở một khía cạnh khác, Apple lại đạt được thành tựu đáng kinh ngạc. Nguồn tin rò rỉ khẳng định gã khổng lồ xứ Cupertino đã giải quyết triệt để điểm yếu của điện thoại gập là nếp gấp màn hình.

Màn hình của iPhone Ultra được mô tả là "hoàn toàn không có nếp gấp về mặt thị giác" (visually creaseless), ngay cả sau một thời gian dài sử dụng. Đây vốn là lý do lớn nhất khiến Apple chần chừ không gia nhập thị trường điện thoại gập suốt nhiều năm qua, vì họ không chấp nhận một màn hình thiếu hoàn hảo. Giờ đây, khi bài toán khó nhất đã có lời giải, nhưng một rào cản cơ học lại khiến tiến độ bị kéo lùi.

Nếu Apple có thể tạo nên điều kỳ diệu và khắc phục sự cố bản lề kịp thời, iPhone Ultra gập vẫn có cơ hội xuất hiện trong sự kiện tháng 9 tới, đứng chung sân khấu với bộ đôi siêu phẩm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Nếu không, người hâm mộ sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa.