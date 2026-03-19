Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy Z TriFold2 sẽ siêu mỏng và có bản lề bền bỉ hơn

Phong Đỗ
Phong Đỗ
19/03/2026 10:10 GMT+7

Sau khi 'khai tử' TriFold đời đầu, Samsung âm thầm phát triển mẫu Galaxy Z TriFold2 với những cải tiến đáng chú ý.

Theo Sammy Fans, một nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ yeux1122, Samsung đã bắt tay vào phát triển thế hệ kế nhiệm với tên gọi dự kiến là Galaxy Z TriFold2. Mục tiêu trọng tâm của dự án lần này là khắc phục những điểm yếu cố hữu của dòng điện thoại gập ba là độ dày và độ bền của bản lề.

Samsung quyết tâm sửa sai với Galaxy Z TriFold2

Cải tiến quan trọng nhất trên Z TriFold2 nằm ở hệ thống bản lề hoàn toàn mới. Samsung đang thiết kế lại bộ phận này để đạt được sự chắc chắn và bền bỉ tối đa. Các báo cáo cho biết quá trình thử nghiệm bản lề gần như đã hoàn tất, hứa hẹn một cơ chế gập mở mượt mà và chịu lực tốt hơn so với thế hệ đầu tiên.

Galaxy Z TriFold2 sẽ 'siêu mỏng' và có bản lề siêu bền - Ảnh 1.

Điện thoại gập ba Z TriFold thế hệ tiếp theo hứa hẹn nhiều cải tiến

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ENGADGET

Bên cạnh đó, Samsung cũng nỗ lực cắt giảm trọng lượng và độ dày của máy. Mặc dù được định hướng sẽ mỏng hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, Z TriFold2 có thể vẫn sẽ dày hơn một chút so với Galaxy Z Fold7 để đảm bảo kết cấu vững chắc cho một thiết bị có tới hai nếp gập.

Đột phá với smartphone màn hình trượt?

Song song với dự án điện thoại gập ba, Samsung còn đang thử nghiệm một loại thiết bị hoàn toàn khác với màn hình trượt (sliding screen). Thay vì gập lại, chiếc điện thoại này sẽ mở rộng diện tích bằng cách trượt màn hình ra ngoài.

Đáng chú ý, thiết bị này có thể sử dụng hệ thống trượt thủ công đơn giản thay vì động cơ điện để tăng cường độ tin cậy và dễ sử dụng. Khi mở rộng hoàn toàn, màn hình có thể đạt kích thước khoảng 7 inch. Dự kiến, thiết bị màn hình trượt này sẽ ra mắt muộn hơn, có thể là vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Việc Samsung kiên trì với Z TriFold2 cho thấy hãng vẫn tin tưởng vào tiềm năng của dòng máy gập ba trong việc thay thế máy tính bảng mini. Sự kết hợp giữa một thiết bị siêu mỏng và công nghệ bản lề thế hệ mới có thể là yếu tố quyết định giúp Samsung duy trì vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên điện thoại màn hình linh hoạt.

Samsung bán sạch Galaxy Z TriFold, người mua chi gần 3.000 USD không do dự

Samsung bán sạch Galaxy Z TriFold, người mua chi gần 3.000 USD không do dự

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy Z TriFold2 Siêu mỏng bản lề smartphone gập ba Samsung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận