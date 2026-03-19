Galaxy Z TriFold2 sẽ siêu mỏng và có bản lề bền bỉ hơn

Theo Sammy Fans, một nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ yeux1122, Samsung đã bắt tay vào phát triển thế hệ kế nhiệm với tên gọi dự kiến là Galaxy Z TriFold2. Mục tiêu trọng tâm của dự án lần này là khắc phục những điểm yếu cố hữu của dòng điện thoại gập ba là độ dày và độ bền của bản lề.

Samsung quyết tâm sửa sai với Galaxy Z TriFold2

Cải tiến quan trọng nhất trên Z TriFold2 nằm ở hệ thống bản lề hoàn toàn mới. Samsung đang thiết kế lại bộ phận này để đạt được sự chắc chắn và bền bỉ tối đa. Các báo cáo cho biết quá trình thử nghiệm bản lề gần như đã hoàn tất, hứa hẹn một cơ chế gập mở mượt mà và chịu lực tốt hơn so với thế hệ đầu tiên.

Điện thoại gập ba Z TriFold thế hệ tiếp theo hứa hẹn nhiều cải tiến ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ENGADGET

Bên cạnh đó, Samsung cũng nỗ lực cắt giảm trọng lượng và độ dày của máy. Mặc dù được định hướng sẽ mỏng hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, Z TriFold2 có thể vẫn sẽ dày hơn một chút so với Galaxy Z Fold7 để đảm bảo kết cấu vững chắc cho một thiết bị có tới hai nếp gập.

Đột phá với smartphone màn hình trượt?

Song song với dự án điện thoại gập ba, Samsung còn đang thử nghiệm một loại thiết bị hoàn toàn khác với màn hình trượt (sliding screen). Thay vì gập lại, chiếc điện thoại này sẽ mở rộng diện tích bằng cách trượt màn hình ra ngoài.

Đáng chú ý, thiết bị này có thể sử dụng hệ thống trượt thủ công đơn giản thay vì động cơ điện để tăng cường độ tin cậy và dễ sử dụng. Khi mở rộng hoàn toàn, màn hình có thể đạt kích thước khoảng 7 inch. Dự kiến, thiết bị màn hình trượt này sẽ ra mắt muộn hơn, có thể là vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Việc Samsung kiên trì với Z TriFold2 cho thấy hãng vẫn tin tưởng vào tiềm năng của dòng máy gập ba trong việc thay thế máy tính bảng mini. Sự kết hợp giữa một thiết bị siêu mỏng và công nghệ bản lề thế hệ mới có thể là yếu tố quyết định giúp Samsung duy trì vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên điện thoại màn hình linh hoạt.