Microsoft sắp bỏ tính năng tìm kiếm gây ức chế nhất trên Windows 11

Đối với bất kỳ ai đang sử dụng hệ điều hành Windows 11, hộp tìm kiếm (Search Box) trên thanh Taskbar từ lâu trở thành một công cụ vừa tiện lợi nhưng cũng vừa gây ức chế bậc nhất. Kịch bản quen thuộc là khi bạn cần tìm gấp một tệp tin tài liệu công việc trên ổ cứng, hoặc một mục cài đặt hệ thống (Settings), bạn gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm và kết quả đầu tiên hiện ra lại là... một trang web, một bộ phim hoặc một bài báo hoàn toàn không liên quan trên internet.

Sự bất tiện này không phải là một lỗi kỹ thuật vô ý, mà là một chiến lược có chủ đích của Microsoft nhằm tăng lượt nhấp chuột và kéo người dùng về với công cụ tìm kiếm Bing cũng như trình duyệt Edge của hãng. Hệ quả là giao diện tìm kiếm nội bộ bị biến thành một 'bãi rác' chứa đầy thông tin spam, làm giảm nghiêm trọng hiệu suất làm việc và trải nghiệm cốt lõi của người dùng PC.

Theo các ghi nhận mới nhất từ chuyên trang công nghệ Windows Latest, gã khổng lồ phần mềm dường như đã nhận ra sai lầm. Trong bản dựng thử nghiệm vừa được phát hành trên kênh Experimental dành cho các nhà phát triển, Microsoft xác nhận đang tiến hành thay đổi toàn diện thuật toán hiển thị của thanh Taskbar trên Windows 11.

Cụ thể, hãng tuyên bố: "Các tệp tin cá nhân và ứng dụng sẽ xuất hiện phía trước các gợi ý từ trang web một cách đáng tin cậy hơn khi nội dung cục bộ của bạn có độ khớp mạnh mẽ hơn với từ khóa".

Thử nghiệm thực tế cho thấy, ngay cả khi người dùng cố tình gõ các từ khóa trùng với tên của những bộ phim nổi tiếng, hệ thống sẽ ưu tiên quét và hiển thị các ứng dụng hoặc tệp tin có sẵn trong máy tính trước, thay vì hiển thị các đường link xem phim trực tuyến như trước đây. Mặc dù các kết quả web không bị khai tử hoàn toàn, nhưng chúng đã bị đẩy xuống vị trí thứ yếu, trả lại sân khấu chính cho các dữ liệu mà người dùng thực sự cần tìm.

Nhiều chuyên gia phân tích đặt câu hỏi: Tại sao một tính năng cơ bản và gây khó chịu rõ ràng như vậy lại mất nhiều năm mới được Microsoft để mắt tới? Câu trả lời nằm ở áp lực cạnh tranh. Trong suốt một thời gian dài, Microsoft độc quyền thị trường hệ điều hành máy tính và không có động lực để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng nếu điều đó làm giảm doanh thu quảng cáo từ Bing.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp tìm kiếm thông minh thế hệ mới trong giai đoạn 2025 - 2026 đã tạo nên một 'cuộc nổi dậy' thực sự, buộc Microsoft phải nhìn nhận lại sản phẩm của mình. Đây rõ ràng là một động thái "sửa sai" bắt buộc để giữ chân người dùng trước khi hệ điều hành của họ bị coi là lỗi thời. Bản cập nhật tinh chỉnh này hứa hẹn sẽ sớm được tung ra diện rộng trong các phiên bản cập nhật hệ thống tiếp theo, mang lại một môi trường làm việc mượt mà, sạch sẽ và hiệu quả hơn cho người dùng Windows 11 toàn cầu.