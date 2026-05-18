Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft thừa nhận điểm gây khó chịu nhất trên Windows 11

Kiến Văn
Kiến Văn
18/05/2026 11:08 GMT+7

Nhiều người dùng Windows đã bày tỏ sự không hài lòng với thanh tác vụ trong Windows 11 khi cho rằng nó mang lại cảm giác hạn chế.

Mặc dù Microsoft đã thiết kế lại giao diện Windows 11 với phong cách hiện đại và gọn gàng hơn, nhưng một số tùy chọn mà người dùng quen thuộc đã bị loại bỏ. Một trong những phàn nàn nhiều nhất là việc không thể di chuyển thanh tác vụ tự do trên màn hình.

Microsoft thừa nhận điểm gây khó chịu nhất trên Windows 11 - Ảnh 1.

Microsoft sẵn sàng "lột xác" thanh tác vụ trên Windows 11

ẢNH: MICROSOFT

Tuy nhiên, mọi thứ có thể sớm thay đổi khi Microsoft được ghi nhận đã bắt đầu thử nghiệm một cuộc đại tu cho thanh tác vụ và menu Start dành cho người dùng Windows 11 trong kênh Insider. Điều đó cho thấy công ty đang lắng nghe mong muốn của người dùng về việc cá nhân hóa máy tính của họ.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là khả năng di chuyển thanh tác vụ. Thay vì bị cố định ở dưới cùng màn hình, người dùng trong bản thử nghiệm có thể di chuyển thanh tác vụ lên trên hoặc thậm chí đặt nó theo chiều dọc ở hai bên màn hình. Đây là một sự thay đổi quan trọng, đặc biệt đối với những người dùng Windows lâu năm khi các phiên bản trước đây đã cho phép sự linh hoạt này.

Ngoài ra, Microsoft cũng đang thử nghiệm các kích thước thanh tác vụ khác nhau, bao gồm phiên bản nhỏ gọn, rất hữu ích cho các máy tính xách tay và máy tính bảng nhỏ, nơi không gian màn hình là một yếu tố quan trọng. Menu Start cũng sẽ trở nên linh hoạt hơn bằng việc cho phép người dùng thay đổi kích thước và chuyển đổi giữa các bố cục khác nhau tùy theo nhu cầu sắp xếp ứng dụng và phím tắt.

Microsoft thừa nhận điểm gây khó chịu nhất trên Windows 11 - Ảnh 2.

Microsoft không còn khóa thanh tác vụ như trước đây

Ảnh: Chụp màn hình

Microsoft 'chiều lòng' người dùng Windows 11

Bên cạnh những thay đổi về giao diện, Microsoft cũng đang nỗ lực dọn dẹp menu Start, giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc quản lý các mục hiển thị. Các tùy chọn mới sẽ cho phép người dùng quyết định các mục nào sẽ xuất hiện trong menu, bao gồm khu vực dành cho ứng dụng được ghim, đề xuất và danh sách ứng dụng. Đặc biệt, mục "Recommended" đã được đổi tên thành "Recent" giúp người dùng dễ hiểu hơn về tính năng này.

Ngoài ra, Microsoft cũng chú trọng đến quyền riêng tư với những thay đổi nhỏ nhưng hữu ích, như cho phép người dùng ẩn ảnh đại diện và tên tài khoản khỏi menu Start - yếu tố cần thiết trong các buổi thuyết trình hoặc khi chia sẻ màn hình.

Microsoft cho biết những thay đổi này sẽ được triển khai cho người dùng thử nghiệm Insider trong vài tuần tới. Quan trọng hơn, công ty đã thừa nhận menu Start và thanh tác vụ là những yếu tố mà người dùng đánh giá Windows một cách khắt khe nhất. Sau nhiều năm phàn nàn về khả năng tùy chỉnh hạn chế của Windows 11, bản cập nhật này cho thấy Microsoft đã bắt đầu lắng nghe và xem xét nghiêm túc những phản hồi từ người dùng.

Tin liên quan

Dự án bí mật của Microsoft sắp giúp Windows 11 mượt mà hơn

Dự án bí mật của Microsoft sắp giúp Windows 11 mượt mà hơn

Dự án bí mật K2 của Microsoft liệu có cứu vãn được người dùng khỏi cơn ác mộng hiệu năng của Windows 11?

Khám phá thêm chủ đề

Windows 11 Microsoft Task Manager thanh tác vụ hệ điều hành Start Menu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận