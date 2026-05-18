Microsoft thừa nhận điểm gây khó chịu nhất trên Windows 11

Mặc dù Microsoft đã thiết kế lại giao diện Windows 11 với phong cách hiện đại và gọn gàng hơn, nhưng một số tùy chọn mà người dùng quen thuộc đã bị loại bỏ. Một trong những phàn nàn nhiều nhất là việc không thể di chuyển thanh tác vụ tự do trên màn hình.

Microsoft sẵn sàng "lột xác" thanh tác vụ trên Windows 11 ẢNH: MICROSOFT

Tuy nhiên, mọi thứ có thể sớm thay đổi khi Microsoft được ghi nhận đã bắt đầu thử nghiệm một cuộc đại tu cho thanh tác vụ và menu Start dành cho người dùng Windows 11 trong kênh Insider. Điều đó cho thấy công ty đang lắng nghe mong muốn của người dùng về việc cá nhân hóa máy tính của họ.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là khả năng di chuyển thanh tác vụ. Thay vì bị cố định ở dưới cùng màn hình, người dùng trong bản thử nghiệm có thể di chuyển thanh tác vụ lên trên hoặc thậm chí đặt nó theo chiều dọc ở hai bên màn hình. Đây là một sự thay đổi quan trọng, đặc biệt đối với những người dùng Windows lâu năm khi các phiên bản trước đây đã cho phép sự linh hoạt này.

Ngoài ra, Microsoft cũng đang thử nghiệm các kích thước thanh tác vụ khác nhau, bao gồm phiên bản nhỏ gọn, rất hữu ích cho các máy tính xách tay và máy tính bảng nhỏ, nơi không gian màn hình là một yếu tố quan trọng. Menu Start cũng sẽ trở nên linh hoạt hơn bằng việc cho phép người dùng thay đổi kích thước và chuyển đổi giữa các bố cục khác nhau tùy theo nhu cầu sắp xếp ứng dụng và phím tắt.

Microsoft không còn khóa thanh tác vụ như trước đây Ảnh: Chụp màn hình

Microsoft 'chiều lòng' người dùng Windows 11

Bên cạnh những thay đổi về giao diện, Microsoft cũng đang nỗ lực dọn dẹp menu Start, giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc quản lý các mục hiển thị. Các tùy chọn mới sẽ cho phép người dùng quyết định các mục nào sẽ xuất hiện trong menu, bao gồm khu vực dành cho ứng dụng được ghim, đề xuất và danh sách ứng dụng. Đặc biệt, mục "Recommended" đã được đổi tên thành "Recent" giúp người dùng dễ hiểu hơn về tính năng này.

Ngoài ra, Microsoft cũng chú trọng đến quyền riêng tư với những thay đổi nhỏ nhưng hữu ích, như cho phép người dùng ẩn ảnh đại diện và tên tài khoản khỏi menu Start - yếu tố cần thiết trong các buổi thuyết trình hoặc khi chia sẻ màn hình.

Microsoft cho biết những thay đổi này sẽ được triển khai cho người dùng thử nghiệm Insider trong vài tuần tới. Quan trọng hơn, công ty đã thừa nhận menu Start và thanh tác vụ là những yếu tố mà người dùng đánh giá Windows một cách khắt khe nhất. Sau nhiều năm phàn nàn về khả năng tùy chỉnh hạn chế của Windows 11, bản cập nhật này cho thấy Microsoft đã bắt đầu lắng nghe và xem xét nghiêm túc những phản hồi từ người dùng.