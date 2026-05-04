Dự án bí mật của Microsoft sắp giúp Windows 11 mượt mà hơn

Trong bối cảnh thế giới công nghệ đang căng mình vì cuộc khủng hoảng giá linh kiện, Windows 11 bỗng chốc trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị cáo buộc chiếm dụng tài nguyên máy tính một cách vô tội vạ. Đứng trước làn sóng quay lưng từ người dùng, Microsoft cuối cùng đã phải lộ diện dự án đầy tham vọng mang tên K2 - một nỗ lực nhằm trả lại sự mượt mà cho hệ điều hành của hãng.

Nghịch lý 17 GB RAM và những tiến trình 'vô hình' trên Windows 11

Một thử nghiệm gần đây với các công cụ tối ưu hóa độc lập trên GitHub đã hé lộ một sự thật gây sốc: Chỉ với vài tab trình duyệt chạy nền, Windows 11 có thể đẩy mức chiếm dụng lên tới 17 GB RAM. Tuy nhiên, sau khi thực hiện các bước dọn dẹp hệ thống, con số này lập tức giảm xuống còn 11 GB mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn rằng 6 GB RAM dư thừa đó đã đi đâu?

Câu trả lời nằm ở hệ thống phần mềm rác (bloatware) và các tiến trình AI chạy ngầm được Microsoft nhồi nhét, vốn liên tục lặp lại sau mỗi 10 giây. Với những bộ PC gaming cấu hình mạnh mẽ, đây có thể chỉ là một con số nhỏ, nhưng với các dòng PC cấu hình thấp hoặc máy chơi game cầm tay (Handheld PC), đây thực sự là một áp lực lớn cho hiệu năng.

Dự án K2: Khi Microsoft muốn 'học tập' SteamOS

Mục tiêu của dự án K2 không chỉ dừng lại ở việc dọn rác. Microsoft đang tham vọng tối ưu hóa Windows 11 sâu đến mức có thể cạnh tranh sòng phẳng với SteamOS của Valve - hệ điều hành vốn nổi tiếng vì sự gọn nhẹ và tối ưu tuyệt đối cho chơi game. K2 hứa hẹn sẽ khai tử bloatware, tinh chỉnh lại cách thức hoạt động của AI và ưu tiên tài nguyên tối đa cho các tác vụ nặng như gaming hay đồ họa.

Trong khi chờ đợi K2 chính thức ra mắt, cộng đồng công nghệ đang truyền tay nhau các công cụ tối ưu từ các nhà phát triển độc lập. Những giải pháp này giúp thu hồi từ 2 - 6 GB RAM trong thời gian thực, giúp giảm tải sự nặng nề của hệ điều hành hiện tại.

Liệu Microsoft có thực sự biến Windows thành một hệ điều hành gọn nhẹ, hay K2 chỉ là một lời hứa suông khác? Câu trả lời sẽ có trong các bản cập nhật lớn sắp tới. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu không thay đổi, người dùng sẽ sớm tìm đến những lựa chọn thay thế nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.