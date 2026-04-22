Chế độ ẩn danh có thực sự bảo mật?

Chế độ ẩn danh (Incognito Mode) là tính năng quen thuộc trên mọi trình duyệt, từ Chrome, Safari cho đến Edge. Dù hữu ích trong việc che giấu lịch sử duyệt web với người dùng chung máy tính, nhưng nó lại bị 'thần thánh hóa' quá mức về khả năng bảo mật. Dưới đây là 5 lầm tưởng kinh điển cần ngừng tin tưởng ngay.

1. "Tôi trở nên vô hình với tất cả mọi người"

Đây là hiểu lầm tai hại nhất. Chế độ ẩn danh chỉ ngăn trình duyệt lưu lại lịch sử và cookie trên thiết bị của bạn. Thực tế, địa chỉ IP và hoạt động của bạn vẫn hiển thị rõ trước:

Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP).

Quản trị viên mạng tại công ty hoặc trường học.

Các trang web bạn ghé thăm (họ vẫn thu thập dữ liệu để quảng cáo).

Năm 2024, Google từng phải dàn xếp một vụ kiện chấn động và đồng ý tiêu hủy hàng tỉ dữ liệu thu thập từ người dùng dù họ đang ở chế độ ẩn danh.

2. "Không để lại bất kỳ dấu vết nào trên máy tính"

Đúng là lịch sử duyệt web sẽ không hiện lên, nhưng những gì bạn chủ động lưu lại thì vẫn còn đó. Nếu bạn tải xuống một tệp tin hoặc tạo một dấu trang (bookmark), chúng sẽ nằm lại trên ổ cứng "vĩnh viễn" trừ khi bạn xóa thủ công. Thậm chí, các ảnh chụp màn hình bạn thực hiện trong phiên làm việc ẩn danh cũng là bằng chứng chỉ rõ ra hoạt động của bạn.

3. "Chế độ ẩn danh giúp chống lại mã độc"

Ẩn danh không phải là một phần mềm diệt virus. Nếu truy cập vào các trang web đen hoặc tải tệp độc hại, máy tính của bạn vẫn sẽ nhiễm malware như thường. Đặc biệt, vào năm 2025, giới chuyên gia đã cảnh báo về 150 tiện ích mở rộng (extensions) bị tin tặc biến thành virus. Nếu bạn cho phép các tiện ích này chạy trong chế độ ẩn danh, mọi thông tin bạn nhập vào vẫn sẽ bị đánh cắp.

4. "Ẩn danh cũng giống như dùng VPN"

Đây là một sự đánh lộn con chữ nguy hiểm. Trong khi ẩn danh chỉ hoạt động cục bộ trên trình duyệt, thì VPN (mạng riêng ảo) mã hóa toàn bộ lưu lượng truy cập và định tuyến qua một máy chủ khác để ẩn danh tính thực sự. Nếu muốn thực sự ẩn thân hoàn toàn trên mạng, bạn cần kết hợp cả hai, hoặc sử dụng các trình duyệt chuyên dụng như Tor.

5. "Chế độ ẩn danh hoàn toàn vô dụng"

Dù bị bóc mẽ nhiều nhược điểm, nhưng nói chế độ ẩn danh vô dụng cũng là một khái niệm cực đoan. Nó vẫn là công cụ tuyệt vời để lên kế hoạch mua quà gây bất ngờ cho người thân mà không lo bị lộ qua lịch sử web, đăng nhập nhiều tài khoản mạng xã hội cùng lúc trên một trình duyệt, hoặc kiểm tra giao diện trang web một cách khách quan nhất (không bị ảnh hưởng bởi bộ nhớ đệm cá nhân).