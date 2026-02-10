Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Game

PlayStation 6 'gây choáng' với RAM GDDR7 lên đến 30 GB

Phong Đỗ
Phong Đỗ
10/02/2026 15:32 GMT+7

Sony quyết tâm biến cỗ máy console PlayStation 6 thành PC gaming cao cấp với CPU Zen 6, RAM 30 GB.

Cộng đồng game thủ thế giới đang xôn xao trước thông tin rò rỉ chấn động về 'quái vật' tiếp theo của nhà Sony. Nếu các thông số về bộ nhớ RAM là chính xác, PlayStation 6 (PS6) sẽ không chỉ là một bản nâng cấp mà là một cuộc cách mạng thực sự về phần cứng console.

PlayStation 6 sắp 'đại náo' làng game?

Nguồn tin từ Kepler_L2 - một chuyên gia phần cứng uy tín - tiết lộ PS6 sẽ được trang bị tới 30 GB RAM GDDR7. Đây là bước tiến lớn khi so sánh với mức 16 GB của PS5 hiện tại. Với băng thông dự kiến đạt 640 GB/giây, PS6 hứa hẹn sẽ chơi được mọi tựa game nặng nhất, cho phép các nhà phát triển tạo ra những thế giới mở rộng lớn với độ chi tiết kinh ngạc mà không còn bị giới hạn bởi bộ nhớ đệm.

PlayStation 6 ra mắt với RAM GDDR7 30 GB cực khủng trong năm 2026 - Ảnh 1.

Sony sắp trang bị cho PlayStation 6 bộ nhớ RAM tới 30 GB

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZCHINA

Với mức RAM này, PS6 được kỳ vọng sẽ xử lý mượt mà các tác vụ Ray Tracing phức tạp và công nghệ nâng cấp hình ảnh bằng AI (Upscaling). Game thủ có thể mong đợi trải nghiệm 4K ổn định ở tốc độ khung hình cao, biến những thước phim điện ảnh trong game thành sự thật ngay tại phòng khách.

Tuy nhiên, cấu hình trong mơ này đi kèm với một nỗi lo lớn là giá bán. RAM GDDR7 đang là mặt hàng cực kỳ đắt đỏ do cơn sốt AI toàn cầu. Giới phân tích dự đoán, để sở hữu sức mạnh này, người dùng có thể phải chi ra từ 600 - 700 USD (khoảng 15,5 - 18,1 triệu đồng). Đây là một mức giá cao, nhưng là sự đánh đổi cần thiết để PS6 có thể thống trị thị trường trong suốt vòng đời 7 năm của mình.

Liệu Sony sẽ chấp nhận mạo hiểm với mức giá cao để tạo ra một máy chơi game huyền thoại mới, hay sẽ cắt giảm thông số để chiều lòng túi tiền của đa số game thủ? Câu trả lời có lẽ phải đợi đến giai đoạn 2027 - 2028.

Khám phá thêm chủ đề

