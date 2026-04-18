Microsoft tiếp tục cải tiến Start Menu Windows 11

Microsoft đã công bố phiên bản mới của Start Menu trên Windows 11 vào năm ngoái nhằm đáp ứng phản hồi từ người dùng và bổ sung những tính năng cần thiết đã được yêu cầu từ lâu. Mặc dù phiên bản mới này đã cải thiện đáng kể so với bản phát hành năm 2021, nhưng vẫn còn thiếu một số tính năng quan trọng.

Giờ đây, Microsoft đang tiếp tục cải tiến Start Menu một lần nữa khi báo cáo mới cho thấy công ty đang thiết kế lại Start Menu bằng công nghệ WinUI 3, với mục tiêu chính là nâng cao hiệu suất và tăng khả năng tùy chỉnh.

Những người thường xuyên sử dụng máy tính với tải nặng sẽ hiểu rõ Start Menu có thể hoạt động chậm như thế nào. Với bản thiết kế sắp tới, Microsoft hy vọng sẽ mang đến một trải nghiệm mượt mà hơn, ngay cả khi tài nguyên đạt 100%.

Microsoft sẵn sàng chiều lòng người dùng Windows 11

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở hiệu suất. Một trong những điểm bị chỉ trích nhiều nhất là khả năng thay đổi kích thước Start Menu. Mặc dù Windows 11 cho phép điều chỉnh kích thước menu theo cài đặt màn hình, nhưng người dùng không thể thay đổi kích thước một cách thủ công, trừ khi sử dụng phần mềm của bên thứ ba như Windhawk.

Đây là điều hoàn toàn trái ngược với Windows 10, nơi người dùng có thể dễ dàng thay đổi kích thước Start Menu bằng cách kéo các cạnh. Theo thông tin từ báo cáo, phiên bản mới sẽ cho phép người dùng chuyển đổi giữa bố cục nhỏ và lớn.

Cuối cùng, Microsoft cũng muốn làm cho Start Menu trở nên linh hoạt hơn. Trong phiên bản hiện tại, người dùng có thể xóa mục Recommended, nhưng một số yếu tố chính khác vẫn luôn hiển thị, trừ khi sử dụng các tiện ích bổ sung của bên thứ ba. Start Menu "thế hệ thứ ba" sẽ khắc phục hạn chế này bằng cách cho phép người dùng tắt các mục ghim, nhóm ứng dụng, danh sách tất cả ứng dụng và các đề xuất.

Việc Microsoft tập trung vào Start Menu là điều hoàn toàn hợp lý sau khi công ty công bố kế hoạch sửa lỗi cho Windows 11. Những thay đổi cùng với các cải tiến về Windows Update, cập nhật thanh tác vụ và chương trình Windows Insider, sẽ là nỗ lực mạnh mẽ nhằm khôi phục lại sự nhiệt tình và hứng thú đã mất từ lâu đối với hệ điều hành Windows.