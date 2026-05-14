Bản cập nhật Windows K2 gây tranh cãi

Theo đó, Microsoft đang chuẩn bị cho bản cập nhật Windows K2 với mục tiêu cải thiện độ mượt mà của hệ điều hành. Tuy nhiên, một số người dùng đã chỉ trích tính năng này trên mạng xã hội, dẫn đến việc một trong những nhà phát triển của Microsoft phải lên tiếng.

Bản cập nhật Windows K2, được cho là sẽ ra mắt vào năm 2026, tập trung vào việc cải thiện khả năng phản hồi của hệ điều hành. Tính năng này nhằm giảm thiểu tình trạng chậm và độ trễ khi mở ứng dụng. Cụ thể, Windows sẽ tăng cường sức mạnh cho CPU mỗi khi một ứng dụng được khởi chạy hoặc menu Start được mở, giúp tăng tốc quá trình tải.

Microsoft gián tiếp thừa nhận đang sao chép Apple?

Về lý thuyết, đây là một tính năng đầy hứa hẹn, tuy nhiên lại nhận được nhiều phản hồi tiêu cực. Một người dùng trên X có tên @sainimatic đã chỉ trích rằng Microsoft "sẽ tạm thời giới hạn hiệu năng máy tính của bạn ở chế độ năng lượng tối đa để mở menu Start mà không bị chậm trễ - xin lỗi, với độ chậm trễ ít hơn".

Bình luận này đã khiến Scott Hanselman, đại diện của Microsoft, phải đáp trả bằng một tuyên bố gây bất ngờ: "Apple cũng làm vậy và mọi người đều thích". Tuy nhiên, việc sử dụng Apple làm ví dụ cho quyết định triển khai tính năng này có thể không phải là một ý tưởng hay.

Nhận xét về Apple cho thấy Microsoft đang cố gắng sao chép một tính năng mà họ cho là cần thiết của Apple để cải thiện hoạt động của hệ điều hành. Mặc dù bản cập nhật này có thể mang lại lợi ích cho người dùng Windows, nhưng việc tăng hiệu suất tức thời có thể gây ra nhiều vấn đề hơn là giải pháp.