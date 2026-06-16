Microsoft vừa giúp máy tính Windows 11 cũ nhanh nhẹn hơn

Sau gần 6 tháng chờ đợi, người dùng máy tính Windows 11 cuối cùng cũng đã có cơ hội trải nghiệm những cải tiến về hiệu suất thông qua bản cập nhật mới, trong đó nổi bật là tính năng Low Latency Profile.

Được giới thiệu lần đầu tiên dưới dạng bản xem trước vào tháng 5, bản cập nhật này là một phần của bản cập nhật tùy chọn cho Windows 11 trên các máy tính chạy nhánh Windows 11 24H2 hoặc 25H2. Đến tháng 6, tính năng Low Latency Profile đã chính thức được đưa vào nhánh chính của Windows 11, giúp hệ điều hành phản hồi nhanh hơn trong một số thao tác như mở ứng dụng hoặc hiển thị menu Start.

Bản cập nhật tháng 6.2026 của Windows 11 mang đến tin vui cho người dùng máy tính cũ ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Tuy nhiên, theo các báo cáo từ BGR, tính năng mới sẽ mang lại sự khác biệt rõ rệt nhất trên các cấu hình phần cứng cũ hơn. Do đó, người dùng sở hữu máy tính cao cấp có thể không nhận thấy nhiều thay đổi.

Low Latency Profile hoạt động bằng cách tăng tốc độ xung nhịp của CPU trong khoảng thời gian ngắn từ 1 - 3 giây, cho phép máy tính tải một số mục nhanh hơn. Với những phàn nàn về hiệu suất chậm chạp của Windows 11, đặc biệt là khi sử dụng các chức năng cốt lõi như File Explorer, việc giới thiệu tính năng này hy vọng sẽ giúp cải thiện tình hình.

Cách kiểm tra Windows 11 đã được cập nhật hay chưa

Để kiểm tra xem Windows 11 đã cập nhật tính năng Low Latency Profile hay chưa, người dùng hãy truy cập vào đường dẫn Settings > Windows Update và xem liệu bản cập nhật KB5094126 có sẵn để tải xuống hay không. Nếu có, bản cập nhật này sẽ tự động kích hoạt tính năng Low Latency Profile trên máy tính.

Nếu không thấy, có thể bản cập nhật vẫn đang trong quá trình triển khai đến hệ thống của người dùng do các bản cập nhật Windows thường được phát hành dần dần khiến một số người dùng có thể nhận được bản cập nhật sớm hơn những người khác. Người dùng cũng có thể kiểm tra số phiên bản (build number) để xác định xem tính năng đã được cài đặt hay chưa bằng cách vào Settings > System > About. Nếu đang sử dụng phiên bản 26200.8655 (cho Windows 25H2) hoặc phiên bản 26100.8655 (cho Windows 24H2) có nghĩa người dùng đã được cập nhật.

Nếu không muốn chờ đợi, người dùng có thể tải xuống và cài đặt bản cập nhật thủ công từ trang Update Catalog của Microsoft. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Low Latency Profile không cung cấp bất kỳ dấu hiệu trực quan nào cho biết nó đã được bật hay chưa, cũng như không có tùy chọn nào để người dùng có thể bật/tắt tính năng này.