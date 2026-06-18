Samsung sắp từ bỏ linh kiện 'nhà làm' trên Galaxy S27?

Những thông tin rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng vừa hé lộ chiến lược đầy bất ngờ của Samsung dành cho thế hệ flagship Galaxy S27 tiếp theo. Theo nguồn tin từ tài khoản yeux1122 của Hàn Quốc, phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn nhiều khả năng sẽ duy trì các thông số phần cứng cũ. Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo này là việc gã khổng lồ công nghệ xứ Kim C hi đang có ý định chuyển sang sử dụng màn hình của một nhà sản xuất Trung Quốc.

Samsung có ý định chuyển sang sử dụng màn hình của một nhà sản xuất Trung Quốc?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Chiến lược tối ưu chi phí linh kiện trên dòng Galaxy S27

Cụ thể, Samsung sẽ giữ nguyên chất liệu hữu cơ cấu thành màn hình trên Galaxy S27 bản tiêu chuẩn nhằm tiết kiệm hàng triệu USD chi phí. Đáng nói, sự khác biệt về phần cứng camera giữa Galaxy S26 và Galaxy S27 được dự báo là không đáng kể do chuỗi cung ứng chưa ghi nhận bước phát triển lớn nào. Sự trì trệ này xuất hiện trong bối cảnh các dòng máy cao cấp của Samsung đang có nhu cầu cấp bách về việc cập nhật các cảm biến mới.

Tuy nhiên, động thái này có thể nhằm mục đích thúc đẩy người mua chi nhiều tiền hơn để sở hữu phiên bản S27 Pro hoặc S27 Ultra. Các mẫu máy cao cấp nhất này sẽ tập trung nhiều hơn vào công nghệ màn hình, pin và camera để củng cố sức hấp dẫn. Để tối ưu hóa chi phí cho phiên bản tiêu chuẩn, Samsung đang cân nhắc chọn tập đoàn BOE của Trung Quốc làm nhà cung cấp màn hình chính.

BOE hiện chào hàng các tấm nền OLED cho dòng máy mới với mức giá rẻ hơn 5 USD trên mỗi sản phẩm so với công ty con Samsung Display. Sau cuộc gặp gỡ của các giám đốc BOE tại Samsung, ông TM Roh dự kiến sẽ có chuyến thăm tới BOE ngay trong tháng này để bàn thỏa thuận cung ứng. Nếu thành công, Galaxy S27 sẽ trở thành dòng smartphone cao cấp đầu tiên của Samsung sử dụng màn hình do Trung Quốc sản xuất.

Quyết định cân nhắc chuyển giao chuỗi cung ứng màn hình sang BOE và đóng băng công nghệ camera trên Galaxy S27 cho thấy Samsung đang ưu tiên tối ưu hóa lợi nhuận. Chiến lược này giúp hãng giảm giá thành linh kiện để tăng sức cạnh tranh cho phiên bản tiêu chuẩn, đồng thời tạo ra khoảng cách công nghệ đủ lớn để thúc đẩy người dùng bỏ thêm tiền nâng cấp lên các phiên bản Ultra và Pro.