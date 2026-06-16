Tại sao phụ đề hiển thị trên TV lại có vệt sáng mờ bao quanh?

Nếu nhận thấy một vệt sáng mờ rực lên xung quanh dòng chữ phụ đề khi xem phim, bạn không hề đơn độc. Hiện tượng này hoàn toàn không phải lỗi do bộ phim hay dịch vụ phát trực tuyến gây ra. Thực tế, quầng sáng kỳ lạ bao quanh phụ đề chính là tác dụng phụ của tính năng làm mờ cục bộ (local dimming). Tính năng này vốn được thiết kế để tăng độ tương phản hình ảnh cho các dòng TV LED, nhưng lại vô tình gây ra hiện tượng lóa sáng (blooming).

Hiện tượng quầng sáng bao quanh chữ hiển thị trên TV ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Nguyên lý TV tạo ra hiệu ứng quầng sáng quanh phụ đề và cách xử lý

Bản chất của vấn đề nằm ở hệ thống đèn nền LED phía sau màn hình được chia theo từng vùng để kiểm soát độ sáng. Khi phụ đề trắng xuất hiện trên nền tối, TV sẽ bật đèn LED ngay phía sau dòng chữ đó khiến ánh sáng bị tràn sang vùng xung quanh. Mức độ lóa hình phụ thuộc vào số lượng vùng làm mờ; TV bình dân ít vùng làm mờ sẽ bị lóa nặng hơn TV Mini-LED. Riêng dòng TV OLED do không dùng đèn nền nên hoàn toàn miễn nhiễm với hiện tượng trên.

Để khắc phục phiền toái này, người dùng có thể chủ động kiểm soát mức độ của tính năng làm mờ cục bộ trong cài đặt. Với Google TV, bạn vào Settings > Picture Brightness > Local Dimming. Đối với TV Samsung, tính năng này nằm trong mục All Settings > Picture > Expert Settings > Local Dimming. Hãy chuyển thiết lập từ mức 'High' cao nhất sang mức 'Low' để giảm bớt quầng sáng, hoặc chọn 'Off' để vô hiệu hóa hoàn toàn.

Tắt tính năng Local dimming trên TV ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Ngoài ra, người dùng có thể vào menu cài đặt Accessibility (Trợ năng) trên TV hoặc chỉnh trên trình duyệt web của các nền tảng như Netflix. Việc chủ động đổi màu chữ phụ đề từ trắng sang xám, hoặc thêm một hộp nền màu đen xung quanh dòng chữ sẽ giúp ích rất nhiều. Cách làm này lập tức làm cho hiện tượng lóa sáng ít bị lộ hơn, trả lại trải nghiệm xem phim trọn vẹn.

Hiện tượng quầng sáng quanh phụ đề thực chất chỉ là một đánh đổi vật lý của công nghệ đèn nền LED để đổi lấy độ tương phản. Việc hiểu rõ tính năng làm mờ cục bộ và áp dụng linh hoạt các thủ thuật tinh chỉnh màu sắc sẽ giúp các tín đồ điện ảnh dễ dàng làm chủ thiết bị. Từ đó loại bỏ hoàn toàn các vệt sáng gây xao nhãng để tận hưởng những thước phim đêm muộn một cách hoàn hảo.