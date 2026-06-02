Những điều cần cân nhắc trước khi mua TV 100 inch

Việc sở hữu một chiếc TV màn hình phẳng khổng lồ từ 100 inch trở lên có vẻ hấp dẫn đối với những ai muốn nâng cấp không gian giải trí tại gia. Các thương hiệu lớn hiện nay đã tung ra nhiều lựa chọn kích thước lớn để đáp ứng nhu cầu này. Tuy nhiên, việc mua một chiếc TV khổng lồ về nhà có thể dẫn đến sự hối tiếc mua sắm lớn nếu người mua chỉ nhìn vào kích thước màn hình mà bỏ qua những nhược điểm thực tế đi kèm.

1. Nhiều chi phí ẩn khi mua TV kích cỡ lớn

Hóa đơn thực tế của một chiếc TV 100 inch không chỉ dừng lại ở tiền mua máy. Để gánh được một màn hình lớn, bạn bắt buộc phải đầu tư chiếc kệ đỡ hoặc giá treo tường mới có kích thước và độ chắc chắn phù hợp. Về mặt vận hành, một chiếc TV lớn và rực rỡ chắc chắn sẽ ngốn nhiều điện năng hơn, làm gia tăng đáng kể hóa đơn tiền điện, đặc biệt khi bật chế độ hình ảnh Động (Dynamic) hoặc Sống động (Vivid). Ngoài ra, người mua còn phải đối mặt với các chi phí công thợ lắp đặt chuyên nghiệp, cùng phí vận chuyển hoặc hoàn trả đắt đỏ nếu thiết bị không vừa vặn với ngôi nhà.

2. Khó khăn trong việc di chuyển và mở rộng hệ thống

Xoay xở với một chiếc TV 100 inch dài gần 2,5 mét là một thử thách cồng kềnh và nặng nề. Bạn bắt buộc phải cần từ một đến hai người phụ giúp ngay cả khi vận chuyển vào nhà lẫn lúc lắp đặt. Kích thước Monolithic (kích thước vật lý cố định) này chiếm quá nhiều diện tích, buộc bạn phải dịch chuyển bàn ghế, đồ đạc xung quanh. Về lâu dài, các thao tác đơn giản như cắm thêm một sợi cáp HDMI hay lắp thêm loa thanh cũng có thể biến thành một 'trận chiến' cần tới vài người hỗ trợ nếu phải tháo hạ TV xuống khỏi tường.

3. Chất lượng hình ảnh trở nên phức tạp hơn

Một tấm nền khổng lồ không đồng nghĩa với một chất lượng hình ảnh cao cấp tự động. Nhiều dòng TV khổng lồ hiện nay chọn ưu tiên kích thước màn hình hơn là công nghệ hiển thị để giữ giá cạnh tranh. Với cùng một độ phân giải 4K, các điểm ảnh trên tấm nền 100 inch sẽ bị kéo giãn ra, có mật độ thưa hơn so với TV 65 inch. Điều này vô tình phóng đại các khuyết điểm của nguồn phát, khiến người xem dễ dàng nhìn thấy các vệt nén vỡ hình, hiện tượng sọc màu hay lóa sáng, bắt buộc bạn phải đầu tư thêm nguồn phát chất lượng cao 4K để khắc phục.

4. Tình trạng mỏi mắt có thể nhận thấy rõ rệt hơn

Diện tích màn hình tăng gấp đôi cũng bắt đôi mắt của bạn phải tăng gấp đôi khối lượng công việc để đảo qua đảo lại quét thông tin. Tình trạng mỏi mắt, kiệt sức sẽ diễn ra nhanh hơn, đặc biệt khi xem các nội dung chuyển động nhanh như thể thao hay chơi game bắn súng nhịp độ dồn dập vào đêm muộn. Hơn nữa, nếu bạn ngồi ở vị trí quá gần màn hình hoặc ngồi lệch ra khỏi vị trí 'vàng' chính diện, mắt sẽ phải điều tiết liên tục đi kèm trải nghiệm hình ảnh bị bạc màu và giảm độ tương phản một cách khó chịu.