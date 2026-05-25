Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Soundbar hay loa rời: Thiết bị nào giúp nâng tầm âm thanh TV?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
25/05/2026 20:27 GMT+7

Sự thật về loa TV đời mới và cách giúp phòng khách thành rạp chiếu phim tại gia.

Ngay cả khi bị choáng ngợp bởi chất lượng hình ảnh rực rỡ của chiếc TV thông minh mới, bạn cũng khó có thể bằng lòng với hiệu suất âm thanh của nó. Đây là một sự đánh đổi tất yếu trong kỷ nguyên công nghệ. Khi các nhà sản xuất chạy đua để biến TV trở nên mỏng hơn bao giờ hết, không gian dành cho hệ thống loa tích hợp bị bóp nghẹt, khiến âm thanh ngày càng thiếu nội lực.

Nhưng bạn hoàn toàn có thể cứu vãn trải nghiệm thính giác của mình bằng hai giải pháp phổ biến: Sắm một chiếc loa thanh (soundbar) gọn gàng hoặc thiết lập một hệ thống loa rời chuyên dụng.

Mỗi giải pháp đều sở hữu những ưu và nhược điểm riêng. Quyết định xuống tiền cho dòng sản phẩm nào sẽ phụ thuộc lớn vào thói quen giải trí (xem phim trực tuyến, chơi game đồ họa hay thưởng thức những chiếc đĩa DVD cổ điển), diện tích phòng, hay cách bài trí nội thất.

Soundbar: Định nghĩa của sự tối giản và tiện lợi

Nếu thuộc tuýp người thích triết lý 'cắm và chạy', thiết kế tối giản của soundbar sẽ là lựa chọn hàng đầu. Phần lớn các dòng soundbar hiện nay kết nối cực kỳ đơn giản với TV thông qua cổng HDMI ARC/eARC hoặc cáp quang kỹ thuật số. Phương thức này đảm bảo mọi nguồn phát âm thanh từ các thiết bị ngoại vi cho đến ứng dụng tích hợp sẵn trên TV đều được truyền tải trọn vẹn đến loa thanh.

Bên cạnh đó, giao thức HDMI-CEC cho phép đồng bộ và điều khiển âm lượng của soundbar bằng chính chiếc remote TV quen thuộc mà không cần lỉnh kỉnh nhiều thiết bị điều khiển. Đáng chú ý, nhiều mẫu soundbar còn được trang bị một loa trung tâm chuyên dụng nhằm tối ưu hóa tần số giọng nói, giúp các đoạn hội thoại trong phim trở nên rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết.

Soundbar hay loa rời: Lựa chọn thiết bị nào để nâng tầm âm thanh cho TV? - Ảnh 1.

Loa thanh với sự tiện lợi, tối giản nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu âm thanh cho TV

ẢNH: GEMINI

Với tiêu chí lấy sự đơn giản làm gốc, soundbar là khoản đầu tư lý tưởng cho các không gian vừa và nhỏ, đồng thời là lựa chọn văn minh cho cư dân chung cư. Ngay cả khi căn hộ của bạn đủ rộng cho một dàn loa hoành tráng, các dải âm trầm mạnh mẽ từ cấu hình 3.1 hay 5.1 truyền thống rất dễ xuyên qua sàn và trần nhà, gây ảnh hưởng đến hàng xóm. Soundbar với thế mạnh tập trung âm thanh ở phía trước sân khấu sẽ giúp hạn chế tối đa sự phiền toái này, biến những tiếng bass dồn dập trở thành trải nghiệm riêng tư và vừa vặn.

Dàn loa rời chuyên dụng: Khi trải nghiệm 'đắm chìm' lên ngôi

Ngược lại, nếu sự tiện lợi và chi phí không phải là rào cản, việc thiết lập một hệ thống loa rời chuyên dụng sẽ mở ra một thế giới âm thanh hoàn toàn khác biệt. Sở hữu một dàn loa truyền thống đồng nghĩa với việc bạn phải đầu tư một amply đa kênh (AV receiver), hệ thống dây dẫn phức tạp và thậm chí là chi phí lắp đặt chuyên nghiệp. Thế nhưng, phần thưởng nhận lại là một không gian âm thanh vòm cổ điển có độ trung thực cao mà khó có chiếc soundbar nào bì kịp.

Soundbar hay loa rời: Lựa chọn thiết bị nào để nâng tầm âm thanh cho TV? - Ảnh 2.

Hệ thống loa rời cầu kỳ, đắt đỏ nhưng giúp trải nghiệm âm thanh đỉnh cao

ẢNH: GEMINI

Dù các dòng soundbar cao cấp hiện nay đã tích hợp thêm các củ loa hướng trần (up-firing) và hướng sang hai bên (side-firing) để giả lập âm thanh vòm, cấu trúc hộp loa dạng thanh hẹp vẫn là một giới hạn vật lý khó vượt qua. Các loa rời được bố trí độc lập trong không gian cho phép âm thanh di chuyển một cách tự nhiên từ trước ra sau, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Sự tách biệt vật lý này tạo nên một sân khấu âm thanh rộng lớn, định hướng chính xác từng tiếng bước chân hay tiếng mảnh vỡ, kéo người xem vào trung tâm của mọi diễn biến trên màn ảnh.

Chiến lược nâng cấp thông minh

Điểm ưu việt của hệ thống loa rời chính là khả năng tùy biến và nâng cấp vô hạn. Bạn không nhất thiết phải dốc cạn hầu bao để mua toàn bộ hệ thống âm thanh vòm cùng một lúc. Một lối đi vững chắc là bắt đầu với những cấu hình cốt lõi nhất với một chiếc AV receiver chất lượng cùng hai loa đứng phía trước. Khi ngân sách dư dả hơn, bạn có thể từng bước bổ sung loa trung tâm, loa siêu trầm và các loa vệ tinh phía sau.

Tuy nhiên, thị trường soundbar hiện nay cũng không hề kém cạnh trong cuộc đua linh hoạt này. Các 'ông lớn' công nghệ như Samsung thường cung cấp các gói combo soundbar đi kèm loa siêu trầm, cho phép người dùng mở rộng không gian âm thanh sau này bằng cách kết nối thêm cặp loa vệ tinh không dây độc quyền. Sonos hay JBL cũng ghi dấu ấn với các giải pháp mô-đun hóa, thậm chí tích hợp cả loa vệ tinh tháo rời chạy bằng pin tiện lợi.

Sau cùng, cuộc đối đầu giữa soundbar và loa rời không có kẻ thắng hay người thua tuyệt đối. Nếu soundbar là biểu tượng của sự tinh gọn, tập trung vào độ rõ nét của lời thoại và giải phóng không gian khỏi mớ dây cáp lằng nhằng; thì dàn loa rời lại là 'chìa khóa' mang lại trải nghiệm điện ảnh hoành tráng, sống động trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Tin liên quan

Soundbar có thực sự đáng mua hay chỉ là giải pháp 'tạm ổn'?

Soundbar có thực sự đáng mua hay chỉ là giải pháp 'tạm ổn'?

Nhiều soundbar quảng cáo Dolby Atmos nhưng trải nghiệm thực tế chưa chắc tương xứng, khiến người dùng dễ chi tiền không đúng nhu cầu.

Khám phá thêm chủ đề

soundbar ÂM THANH TV Hệ thống âm thanh LOA CHUYÊN DỤNG CHỌN MUA LOA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận