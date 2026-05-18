Soundbar có thực sự đáng mua hay chỉ là giải pháp 'tạm ổn'?

Kiến Văn
18/05/2026 10:42 GMT+7

Nhiều soundbar quảng cáo Dolby Atmos nhưng trải nghiệm thực tế chưa chắc tương xứng, khiến người dùng dễ chi tiền không đúng nhu cầu.

Âm thanh là một yếu tố quan trọng trong trải nghiệm xem TV và nhiều người cho rằng âm thanh kém còn tệ hơn cả hình ảnh xấu. Trong khi hình ảnh có thể được điều chỉnh để cải thiện, âm thanh lại phụ thuộc vào chất lượng loa của TV. Một giải pháp phổ biến để giải quyết vấn đề âm thanh trên TV là bổ sung loa soundbar, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần thiết phải đầu tư vào một soundbar đều mang lại kết quả như mong muốn.

Mua soundbar không có nghĩa âm thanh TV sẽ được cải thiện

Mặc dù loa soundbar có thể mang lại trải nghiệm âm thanh tốt, nhưng nhiều sản phẩm trên thị trường thường chỉ là chiêu trò tiếp thị. Chẳng hạn, nhiều loa soundbar quảng cáo hỗ trợ Dolby Atmos, nhưng để có trải nghiệm thực sự, người dùng cần phải bố trí loa đúng cách trong phòng. Hầu hết các loa soundbar sử dụng loa hướng lên trên để mô phỏng âm thanh Atmos, nhưng đó không phải là cách tốt nhất để trải nghiệm công nghệ này.

Xác định định dạng âm thanh muốn sử dụng

Trước khi đầu tư vào một soundbar mới, người dùng có thể thử tự cải thiện âm thanh TV của mình. Trong phần cài đặt âm thanh, hãy tìm các tùy chọn như Dialogue Boost, Dialogue Enhancer hoặc tương tự, để tăng cường độ rõ nét của hội thoại. Ngoài ra, hãy chú ý đến các chế độ tiết kiệm năng lượng vì chúng có thể làm giảm chất lượng âm thanh và hình ảnh.

Nếu mọi thứ vẫn không như ý, người dùng cần xác định các định dạng âm thanh TV mà mình muốn sử dụng với soundbar. Có nhiều định dạng âm thanh khác nhau như Dolby Digital, Atmos, DTS-HD và DTS:X. Không phải tất cả các loa soundbar đều hỗ trợ các định dạng này, đặc biệt là những sản phẩm giá rẻ.

Ví dụ, soundbar của Fire TV hỗ trợ Dolby Audio nhưng không phải Dolby Atmos, vì đó chỉ là một mẫu soundbar 2.0. Nếu muốn trải nghiệm âm thanh đa dạng hơn, người dùng cần nâng cấp ngân sách và xem xét các mẫu soundbar 5.1.

Đừng mắc bẫy với soundbar có loa siêu trầm

Nhiều loa soundbar đi kèm với loa siêu trầm không dây. Tuy nhiên, cũng có những sản phẩm tích hợp loa siêu trầm, vốn thường không mang lại âm trầm chất lượng tốt. Để có âm trầm tốt nhất, người dùng nên chọn soundbar có loa siêu trầm chuyên dụng.

Bên cạnh đó, người dùng có thể cân nhắc lắp đặt một hệ thống âm thanh nổi thay vì sử dụng soundbar, vốn được bán ở mức giá có thể rẻ hơn và mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn. Bạn có thể tự lắp ráp một dàn âm thanh nổi với chi phí thấp và nâng cấp dần theo thời gian. Hệ thống âm thanh nổi cũng cho phép người dùng kết nối nhiều thiết bị hơn với TV và xử lý các định dạng âm thanh hiện đại tốt hơn.

Tóm lại, trước khi quyết định mua loa soundbar, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và tìm hiểu các lựa chọn khác để đảm bảo nhận được trải nghiệm âm thanh tốt nhất cho mình.

Cổng kết nối cần kiểm tra kỹ trước khi mua soundbar mới

