Cài đặt giúp tăng chất lượng âm thanh Smart TV Samsung

Là một trong những thương hiệu Smart TV hàng đầu thế giới, sản phẩm của Samsung mang đến nhiều tính năng hấp dẫn cho người dùng, trong đó có tính năng Adaptive Sound. Tùy thuộc vào năm sản xuất và kiểu máy, tính năng này có thể được gọi là Adaptive Sound, Adaptive Sound+ hoặc Adaptive Sound Pro, nhưng đều mang lại kết quả tương tự.

Một tính năng giúp nâng cao trải nghiệm âm thanh trên Smart TV của Samsung ẢNH: SAMSUNG

Tính năng Adaptive Sound hoạt động như một bộ cân bằng âm thanh, quét âm học của phòng và tín hiệu âm thanh từ TV để tối ưu hóa cấu hình âm thanh cho hệ thống. Đặc biệt, tính năng này tương thích với nhiều loa soundbar hàng đầu trên thị trường, tùy thuộc vào từng model.

Cách kích hoạt Adaptive Sound trên Smart TV Samsung

Để thực hiện, người dùng có thể thao tác theo hai phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào năm sản xuất của thiết bị. Tính năng này có sẵn trên các mẫu Odyssey Ark, một số TV OLED và TV QLED của Samsung.

Với các model đời mới:

Sử dụng điều khiển từ xa, nhấn nút Home và chọn Settings.

Chọn Sound.

Chọn Sound Mode.

Kích hoạt Adaptive Sound/Adaptive Sound+/Adaptive Sound Pro.

Với các model đời cũ (trước năm 2024):

Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa và mở Settings.

Chọn All Settings > General & Privacy.

Chọn Intelligent Mode Settings và chọn Intelligent Mode.

Kích hoạt Adaptive Sound/Adaptive Sound+/Adaptive Sound Pro.

Nếu không thể chọn Adaptive Sound, có thể vấn đề liên quan đến loa soundbar mà người dùng đang sử dụng. Với nhiều tính năng thông minh trên TV, việc có sẵn tính năng này là một điểm cộng lớn. Hãy thử nghiệm và khám phá các cài đặt của TV để tìm ra những tính năng phù hợp nhất với nhu cầu.