Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Cài đặt giúp tăng chất lượng âm thanh Smart TV Samsung

Kiến Văn
Kiến Văn
18/02/2026 20:23 GMT+7

Sở hữu Smart TV Samsung là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng nhiều người không biết rằng có một cài đặt giúp nâng cao chất lượng âm thanh của TV.

Là một trong những thương hiệu Smart TV hàng đầu thế giới, sản phẩm của Samsung mang đến nhiều tính năng hấp dẫn cho người dùng, trong đó có tính năng Adaptive Sound. Tùy thuộc vào năm sản xuất và kiểu máy, tính năng này có thể được gọi là Adaptive Sound, Adaptive Sound+ hoặc Adaptive Sound Pro, nhưng đều mang lại kết quả tương tự.

Bật ngay tính năng này để Smart TV Samsung nghe hay hơn hẳn trong ngày tết - Ảnh 1.

Một tính năng giúp nâng cao trải nghiệm âm thanh trên Smart TV của Samsung

ẢNH: SAMSUNG

Tính năng Adaptive Sound hoạt động như một bộ cân bằng âm thanh, quét âm học của phòng và tín hiệu âm thanh từ TV để tối ưu hóa cấu hình âm thanh cho hệ thống. Đặc biệt, tính năng này tương thích với nhiều loa soundbar hàng đầu trên thị trường, tùy thuộc vào từng model.

Cách kích hoạt Adaptive Sound trên Smart TV Samsung

Để thực hiện, người dùng có thể thao tác theo hai phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào năm sản xuất của thiết bị. Tính năng này có sẵn trên các mẫu Odyssey Ark, một số TV OLED và TV QLED của Samsung.

Với các model đời mới:

  • Sử dụng điều khiển từ xa, nhấn nút Home và chọn Settings.
  • Chọn Sound.
  • Chọn Sound Mode.
  • Kích hoạt Adaptive Sound/Adaptive Sound+/Adaptive Sound Pro.

Với các model đời cũ (trước năm 2024):

  • Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa và mở Settings.
  • Chọn All Settings > General & Privacy.
  • Chọn Intelligent Mode Settings và chọn Intelligent Mode.
  • Kích hoạt Adaptive Sound/Adaptive Sound+/Adaptive Sound Pro.

Nếu không thể chọn Adaptive Sound, có thể vấn đề liên quan đến loa soundbar mà người dùng đang sử dụng. Với nhiều tính năng thông minh trên TV, việc có sẵn tính năng này là một điểm cộng lớn. Hãy thử nghiệm và khám phá các cài đặt của TV để tìm ra những tính năng phù hợp nhất với nhu cầu.

Tin liên quan

Điều gì xảy ra nếu không cập nhật phần mềm cho Smart TV?

Điều gì xảy ra nếu không cập nhật phần mềm cho Smart TV?

Giống như smartphone, tablet hay PC, Smart TV cũng cần được cập nhật phần mềm để hoạt động một cách hiệu quả.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung Smart tv âm thanh Adaptive Sound giải trí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận