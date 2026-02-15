Điều gì xảy ra nếu không cập nhật phần mềm cho Smart TV?

Mặc dù tần suất việc cập nhật Smart TV không cao như các thiết bị công nghệ khác, việc này vẫn rất quan trọng để đảm bảo người dùng có được công nghệ mới nhất, khả năng tương thích ứng dụng và các tính năng bảo mật được cải thiện.

Tuy nhiên, không phải lúc nào việc cập nhật cũng mang lại lợi ích. Nhiều người đã báo cáo rằng sau khi cập nhật, họ gặp phải các vấn đề như chất lượng hình ảnh giảm sút, kết nối Wi-Fi kém, hoặc thậm chí là lỗi bất thường làm gián đoạn trải nghiệm xem. Việc khôi phục cài đặt gốc hoặc quay lại phiên bản firmware trước đó có thể rất khó khăn, thậm chí không thể thực hiện.

Mặc dù có nhiều lợi ích, người dùng vẫn có thể trì hoãn cập nhật phần mềm cho Smart TV ẢNH: newscaststudio

Điều này đã dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều về việc nên cập nhật phần mềm cho Smart TV hay vẫn giữ nguyên như cũ. Và trong trường hợp không cập nhật, điều gì có thể xảy ra với Smart TV?

Lợi ích của việc cập nhật cho Smart TV

Việc cập nhật Smart TV có thể mang lại nhiều tính năng quan trọng. Chẳng hạn, Samsung đã bổ sung các chức năng mới như hỗ trợ HDR10+ cho các TV QLED và NeoQLED, trải nghiệm Gaming Hub, mở rộng hỗ trợ SmartThings. Nếu không cập nhật, người dùng có thể bỏ lỡ những tính năng hữu ích này.

Một lợi ích khác là tránh tình trạng không tương thích ứng dụng. Đôi khi, các ứng dụng phát trực tuyến thay đổi yêu cầu sử dụng và nhà sản xuất TV cần cập nhật phần mềm để đảm bảo ứng dụng hoạt động đúng cách, từ đó giúp người dùng tránh rắc rối khi muốn xem các chương trình yêu thích.

Cuối cùng, việc cập nhật Smart TV cũng giúp bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng từ tin tặc. Ngay cả khi những cuộc tấn công này không xảy ra thường xuyên, việc cập nhật phần mềm có thể giúp bảo vệ các thiết bị khác trong nhà.

Khi nào nên trì hoãn cập nhật?

Mặc dù việc cập nhật có thể mang lại nhiều lợi ích cho Smart TV, tuy nhiên cũng có những rủi ro mà người dùng nên xem xét. Nếu thấy nhiều người dùng phàn nàn về các vấn đề như chất lượng hình ảnh kém hoặc sự cố Wi-Fi sau khi cập nhật, tốt hơn hết người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi tải xuống phiên bản firmware mới.

Lời khuyên là hãy kiểm tra trực tuyến xem có ai gặp sự cố với phiên bản phần mềm mà chiếc TV của mình sẽ cài đặt hay không. Nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng, người dùng có thể tiến hành cập nhật. Tuy nhiên, nếu cảm thấy hài lòng với hiệu suất hiện tại của TV, việc sử dụng một thiết bị giải mã tín hiệu như Apple TV có thể giúp người dùng tránh được các rắc rối liên quan đến cập nhật phần mềm.